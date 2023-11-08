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ВСУ ликвидировали трех российских полковников из командования десантных войск

  • 8.11.2023, 1:08
  • 1,106
ВСУ ликвидировали трех российских полковников из командования десантных войск

Названы их имена и фамилии.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали трех российских полковников из командования воздушно-десантных войск российской армии.

Об этом он написал в соцсети Х.

Штефан подчеркнул: «Успешно демобилизованы»:

- оперативный дежурный – заместитель начальника центра управления командования воздушно-десантных войск полковник Добряков Вадим;

- начальник отдела (планирования огневого поражения противника) оперативного управления штаба воздушно-десантных войск полковник Коблов Алексей;

- оперативный дежурный – заместитель начальника центра управления командования воздушно-десантных войск полковник Галкин Александр.

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