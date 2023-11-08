ВСУ ликвидировали трех российских полковников из командования десантных войск
- 8.11.2023, 1:08
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Названы их имена и фамилии.
Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали трех российских полковников из командования воздушно-десантных войск российской армии.
Об этом он написал в соцсети Х.
Штефан подчеркнул: «Успешно демобилизованы»:
- оперативный дежурный – заместитель начальника центра управления командования воздушно-десантных войск полковник Добряков Вадим;
- начальник отдела (планирования огневого поражения противника) оперативного управления штаба воздушно-десантных войск полковник Коблов Алексей;
- оперативный дежурный – заместитель начальника центра управления командования воздушно-десантных войск полковник Галкин Александр.