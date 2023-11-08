В Сенате США демократы заблокировали пакет помощи Израилю без Украины 8.11.2023, 2:32

Республиканцы не смогли добиться быстрого одобрения законопроекта.

Демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев добиться одобрения пакета помощи Израилю без включения в него поставок для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что демократы сегодня заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю, который был принят Палатой представителей на прошлой неделе, без обеспечения помощи Украине.

Сенатор-республиканец Роджер Маршалл сказал, что время имеет огромное значение, и крайне важно, чтобы Сенат ни на один день не откладывал доставку важной помощи Израилю.

Демократы возразили, подчеркнув важность оказания помощи Украине, а также Израилю, в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию безопасности границ и денег для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это все было в запросе на финансирование в размере 106 миллиардов долларов, который президент Джо Байден направил Конгрессу в прошлом месяце.

Также они обвинили республиканцев в Палате представителей в том, что они играют в политику с ситуацией в Израиле, задерживают помощь еврейскому государству, привязывая поддержку к сокращению финансирования Налоговой службы.

Сенатор Патти Мюррей сказала, что союзники в Украине не могут позволить себе отсрочку не больше, чем их союзники в Израиле.

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