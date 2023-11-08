Соболенко назвала ужасным свое выступление на турнире WTA в Мексике 8.11.2023, 4:32

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка описала свой сезон 2023 года.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свое выступление на итоговом турнире WTA, который состоялся в мексиканском Канкуне, сказав, что оно было ужасным, пишет «Чемпионат».

Журналисты попросили Соболенко тремя словами описать свое выступление на итоговом турнире в Канкуне и она сказала:

- Что касается моего выступления здесь, то сложно... Ужасное. Не лучшее. Очень грустное.

Кроме того, описывая тремя словами свой сезон 2023 года, теннисистка подчеркнула, что он был невероятный, потрясающий и самый лучший. Вместе с тем Соболенко сказала, что очень жалеет, что не может того же сказать про итоговый турнир.

Тем временем Арина Соболенко лишилась звания первой ракетки мира. Ранее мы писали, что Арина Соболенко проиграла в полуфинале Итогового турнира WTA польке Иге Свентек.

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