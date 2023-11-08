HIMARS ликвидировал российских офицеров во время совещания в Донецке 1 8.11.2023, 8:10

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Под удар попал важный объект войск РФ.

Как сообщал сайт Charter97.org, 7 ноября оккупированный Донецк всколыхнули мощные взрывы. Под удар попал важный объект ВС РФ.

Удар пришелся точно по адресу ул. Челюскинцев, 49. Это оказался так называемый «Республиканский центр беспилотных систем «ДНР» им. Владимира Жоги», который действует с 2022 года.

Известно, что в центре россияне обучали военных и боевиков использованию беспилотников на фронте.

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Сегодня стало известно, что при ударе ВСУ реактивной системой HIMARS по военному центру в оккупированном Донецке ликвидированы 8 офицеров армии РФ.

Об этом пишет российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в военном руководстве РФ, передает dialog.ua.

«Ракетами из РСЗО обстреляли здание, в котором проходило совещание офицеров. Оно было посвящено тому, как сделать более эффективным наступление на Авдеевку и как отреагировать на возможные контратаки украинцев на Донецк (по словам одного из наших собеседников, они «вполне возможны»). Также на совещании были специалисты по беспилотникам, которые делали доклады об их использовании на фронте», - написал ресурс.

По его данным, в результате удара были ликвидированы 8 российских офицеров, еще 6 получили ранения.

Среди «двухсотых» также есть 14 «простых» военнослужащих, в том числе операторы БПЛА.

«Среди погибших – два офицера, которые специально приехали в Донецк из штаба в Ростове-на-Дону», - уверяет Telegram-канал.

Личности держатся в секрете. По данным ресурса, при ударе также было уничтожено большое количество военных беспилотников.

Россияне уверены, что информацию о совещании ВСУ кто-то слил. ФСБ сейчас ищет этого человека.

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