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Выборы двойников, а не Путина: в ГУР раскрыли, как в России изменится власть

  • 8.11.2023, 8:17
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Выборы двойников, а не Путина: в ГУР раскрыли, как в России изменится власть

Кремль нервничает.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в России в следующем году могут состояться не выборы в президенты, а «выборы Путина» или людей, которые на него похожи.

В эфире телемарафона «Єдині новин» Юсов отметил, что в РФ могут состояться не выборы в обычном стиле, а выборы его двойников.

«Это не выборы президента, это выборы Путина, или человека, похожего на него. Конечно желание, наверное, было давно бы установить монархию. Но какая бы ни была сейчас жесткая диктатура, все-таки они пока что вынуждены поддерживать какие-то аспекты существования каких-то демократических процедур. Тем не менее каждая такая даже имитационная процедура избирательная - это стресс и испытание для режима. Поэтому они действительно достаточно нервничают перед этими датами», - подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова попытался развеять информацию о двойниках российского диктатора Владимира Путина. При этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что информация о двойниках Путина подтверждена.

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