Игнат: Украина может создать мощный «воздушный щит» 8.11.2023, 8:25

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В ВСУ раскрыли детали.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина может создать мощный «воздушный щит» для защиты своей территории от атак страны-агрессора России. Для этого нужно все то, что описано в видении воздушных сил.

«Очень пафосно говорить «воздушный щит» для Украины. Действительно, хочется иметь такой купол, который всех защитит, но не в наших реалиях. Это такая страна, как Израиль (размером в одну Украинскую область), может себе такой щит позволить», - рассказал Игнат в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

И то, по словам Игната, когда идет массированный обстрел разными типами средств, то даже знаменитый израильский щит не может справиться со всем, что летит.

Как создать «воздушный щит»

Игнат отметил, что в случае Украины говорить о мощном «воздушном щите» можно будет, когда страна получит все то, что хочет в перспективной модели воздушных сил, которую ранее обрисовали в видении ВС.

Ее приняли еще до войны и там прописано, какой должна быть противовоздушная оборона.

«Но вернемся к реалиям. Сегодня есть готовность постоянная. Когда нас спрашивают коллеги, на сколько мы готовы, готовимся ли мы, а какие у нас есть варианты? У нас все что есть, все стоит на кону. Мы не держим в запасе какие - то зенитные системы», - добавил спикер воздушных сил.

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