У белорусского перевозчика впервые изъяли автобус 5 8.11.2023, 8:49

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За что?

Серьезные проверки в сфере автоперевозок в Беларуси начались после ДТП под Смолевичами, произошедшего 20 февраля этого года. Тогда маршрутка столкнулась с МАЗом, погибло 13 человек.

С апреля Транспортная инспекция стала более активно применять временное изъятие транспортных средств, при этом штрафы никто не отменял.

Недавно Минтранс сообщил, что за девять месяцев этого года изъято уже 93 автомобиля. Среди них были легковые авто и микроавтобусы, теперь стало известно об изъятии полноценного автобуса, пишет Onliner.

Операция «Изъятие»

Субботнее утро, в стране начались большие выходные. Брестские транспортники вместе с ГАИ отправляются на выезд. Стоит вопрос изъятия транспортного средства — можно сказать, очередного, но на этот раз случай не совсем обычный, ведь изъять могут автобус.

— У нас на контроле три категории транспортных средств: легковые автомобили-такси (M1), маршрутки (M2) и автобусы (M3), — объясняет Никита Ершов, начальник управления контроля автотранспорта Брестской ТИ. — Обычно нелегалы работают на M1 и M2. Сегодня мы будем проверять автобус категории M3. Случай довольно резонансный, ведь на больших автобусах мало кто рискует нарушать законодательство, все-таки эти транспортные средства перевозят большое количество пассажиров.

Автобус DAF перевозчика, зарегистрированного в городе Скиделе, движется по маршруту Гродно — Брест. Сотрудники ГАИ останавливают его в деревне Видомля Каменецкого района, проверяют документы и просят для выяснения обстоятельств проследовать до агрогородка Большая Турна. Здесь автобус уже ждут сотрудники Транспортной инспекции.

Регулярные «нерегуляры»

Этого перевозчика как юрлицо подозревают в выполнении регулярных рейсов под видом нерегулярных. В чем разница? «Нерегуляры» — это те, кто может обслуживать только свадьбы, корпоративы, ритуальные мероприятия, транспортировать туристические и служебные группы, осуществлять подвоз к месту работы или учебы либо выполнять другие нерегулярные рейсы.

По закону заниматься автоперевозками в нерегулярном сообщении могут компании, «предоставившие письменное уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган о начале своей деятельности». Лицензий и договоров об организации регулярных пассажирских перевозок они не имеют. Однако это останавливает не всех.

По подсчетам специалистов, каждого пятого пассажира на Брестчине забирают перевозчики, выполняющие регулярные рейсы под видом нерегулярных. Транспортники считают, это не только вопрос нечестной конкуренции и нарушения закона, но еще и проблема безопасности движения.

Тут стоит напомнить закон. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без госрегистрации либо без госрегистрации и спецразрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, влечет наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения, орудий и средств совершения правонарушения, а также до 100% от суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации (часть 2 статьи 13.3 КоАП).

Как правило, «нерегуляры» не выдают проездные билеты, ведь у них по определению не может быть больше одного заказчика на рейс. Люди часто не обращают внимания на этот момент.

— Кроме того, неофициальные перевозчики зачастую выполняют самый дешевый ремонт транспорта, беспечно относятся к техосмотру раз в полгода и ежедневному техконтролю перед выходом в рейс. Водители не проходят обязательное предрейсовое медосвидетельствование. Нелегалы, возможно, быстрее доставляют пассажиров к месту назначения, но часто нарушают скоростной режим и отступают от маршрута, поскольку не привязаны к расписанию и не имеют карт следования. Нередко нарушаются и требования к оформлению и оснащению ТС, режим труда и отдыха, не учитываются характеристики дорожных условий. На наш взгляд, все эти нарушения напрямую грозят безопасности пассажиров и других участников движения, — добавили в Транспортной инспекции.

Что говорят пассажиры

На остановке в Большой Турне водитель заметно волнуется, но ведет себя вполне нормально. После проверки документов его просят пройти в служебный автомобиль Транспортной инспекции. В это время инспекторы опрашивают свидетелей — пассажиров автобуса.

Женщина, представившаяся Оксаной, рассказала, что живет в Гродно и направляется в деревню в Кобринcком районе к матери, у которой отдыхают на каникулах ее дети.

— Из Гродно в Брест бывает сложно купить билеты, особенно во время каникул, в выходные и праздничные дни. Железнодорожного сообщения между городами нет, а места в автобусах быстро разбирают. Несколько дней я названивала в надежде, что появились билеты до Бреста, — безрезультатно. А вчера мама сообщила, что места появились. Я сразу позвонила и заказала билет, как всегда, через профильный сайт. Садилась в этот автобус я на остановке через дорогу от автовокзала. У водителя в телефоне был список пассажиров. Мы заходили, он отмечал нас и принимал оплату наличными, билеты на руки не выдавал, я даже как-то и не подумала про это. Удивило только то, что в автобусе были свободные места, обычно на этом направлении транспорт забит людьми.

Другая женщина говорит, что купила льготный билет с 50-процентной скидкой.

— Предъявила удостоверение инвалида I группы, оплатила водителю наличными. Билет мне не выдали, никогда даже не обращаю на это внимание. Я учусь в медицинском колледже в Гродно, сама из Бреста, езжу по этому маршруту часто. Бронировала по телефону, — рассказала пассажирка.

Осмотр автобуса, опросы водителя и свидетелей, оформление документов — процедура длится второй час. Пассажиры начинают нервничать. Кто-то с объяснимо недовольным видом наблюдает за происходящим из окна автобуса, некоторые выходят на улицу подышать воздухом, за другими начинают подъезжать родные и друзья на легковушках.

— Я езжу из Бреста в Гродно и обратно по личным делам примерно раз в месяц, — говорит ожидающий на улице молодой человек. — Заказываю билеты всегда через мобильное приложение. На этот автобус я садился в Гродно на парковке напротив польского консульства. Билет при посадке мне не выдали, я никогда не спрашиваю, он мне не нужен.

Водитель автобуса в это время все еще дает объяснения и, кажется, искренне не понимает, в каком именно нарушении его подозревают.

— У нас единый билет для фирмы, которая заказала перевозку, вот, у меня есть чек. И список пассажиров имеется, всего 36 человек. Стоимость билета — 29 рублей, среди них один льготный. Получается 1 029,5 рубля всего, — поясняет он.

В качестве заказчика в заказ-наряде указано ООО. Но после опроса пассажиров стало понятно, что это недостоверная информация. Никакого заказа на перевозку организованной группы на самом деле нет: все пассажиры делали заказы самостоятельно, в разное время.

— За этим перевозчиком мы наблюдали в течение двух недель, — комментирует Никита Ершов. — За это время он совершил одну поездку из Гродно в Брест. Мы следовали за ним, чтобы проверить маршрут. Выяснилось, что договора об организации регулярных пассажирских перевозок у него нет, впрочем, как и договора о фрахтовании. Между тем пассажиры автобуса между собой не знакомы и направляются в Брест с разными целями.

Сотрудники ТИ обращают внимание на то, что автобус оборудован 47 пассажирскими сидениями повышенной комфортности, а над ними расположены информационные надписи, содержащие нумерацию мест, которые обязательны к использованию при выполнении междугородних и межобластных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

— А как же табличка с номером маршрута? Получается, она поддельная?

— Да, и оформлена так грамотно, что на первый взгляд у сотрудников ГАИ и Транспортной инспекции никаких вопросов не возникнет.

На обратной стороне таблички, кстати, указан маршрут Брест — Гродно.

Интересно, что со слов пассажиров автобус движется между областными центрами без остановок, а на табличках указаны промежуточные станции.

Запротоколировали

В присутствии водителя и двух понятых осмотрели ТС и признали его вещественным доказательством как орудие совершения правонарушения. Составили протокол. На основании статьи 8.9 ПИКоАП приняли решение об изъятии автобуса. Представитель юрлица в течение 24 часов будет извещен о явке в филиал Транспортной инспекции. Пассажиров автобуса в сопровождении двух автомобилей транспортников доставили к указанному месту прибытия — водонапорной башне в Бресте.

После этого изъятый автобус поместили на охраняемую стоянку РУП «Торговый дом «Восточный», осмотрели и опечатали. Автобус будет находиться здесь до вынесения решения суда.

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