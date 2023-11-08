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Лавров устроил истерику из-за блокировки его самолета Северной Македонией

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  • 8.11.2023, 8:56
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Лавров устроил истерику из-за блокировки его самолета Северной Македонией
Сергей Лавров

Глава российского МИД требует пустить его в Скопье.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что не может попасть на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая будет проходить в столице Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря. Из-за санкций против России за вторжение в Украину воздушное пространство этой страны закрыто для российских самолетов.

В Северной Македонии отметили, что решение о том, позволят ли Лаврову присутствовать на заседании ОБСЕ в Скопье, будет принято в ближайшие дни. Об этом пишет издание Barron’s.

Лаврова могут не пустить в Северную Македонию на заседание ОБСЕ, поскольку российский министр находится под европейскими санкциями из-за российского вторжения в Украину. Поэтому он обратился к правительству этой страны, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, с официальным письмом. В нем, по словам министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, Лавров «требовал обеспечить его присутствие в Скопье».

«Есть несколько проблем, связанных с этим требованием», – подчеркнул Османи.

В частности, отметил он, Северная Македония присоединилась к санкциям против России из-за вторжения в Украину и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов – так же, как поступили и соседние страны. Поэтому для того, чтобы Лавров смог участвовать в заседании ОБСЕ, «необходимо предпринять некоторые логистические усилия».

Османи также отметил, что согласно существующим правилам, на встрече ОБСЕ должны присутствовать представители всех 57 стран, входящих в организацию. Будет ли это правило соблюдено в этот раз – сейчас решают.

«Это будет зависеть от решений, которые будут приняты в ближайшие дни. Я надеюсь, что нам всем удастся присутствовать в Скопье», – отметил министр иностранных дел Северной Македонии.

В прошлом году на министерскую встречу ОБСЕ, проходившую в Польше, Лаврова не было. Польша отказалась впускать его на территорию страны.

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