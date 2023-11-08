«По просьбе друга-программиста взял кредит на 7000 рублей» 8.11.2023, 9:30

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Белорус попал в интересную ситуацию, несмотря на наличие расписки.

Наверное, все знают поговорку «Хочешь потерять друга — одолжи ему денег». Но все же к кому обращаться за помощью, если не к близким? Павел по просьбе хорошего знакомого оформил на себя кредиты на 7000 рублей и из-за грустного стечения обстоятельств вынужден сам погашать банковские платежи, несмотря на то, что у него есть расписки от должника и его матери, пишет onliner.by. «Думаю, история будет поучительна для других», — говорит парень.

«Друг сказал, что попал в очень тяжелую ситуацию»

Как-то друг Павла попросил у него денег, пообещав вернуть весь долг в течение недели. Прошло почти три года — деньги до сих пор не возвращены. История началась в 2021-м.

— В тот период мы с супругой начали бракоразводный процесс после 15 лет жизни вместе. Я находился в состоянии эмоциональных качелей. В то же время нарисовался мой товарищ, с которым мы давно дружили. Он стал рассказывать, мол привез мне подарки, а я не выхожу на связь. Я ответил, что развожусь и поэтому мне сейчас не до развлечений. Друг поохал, на какое-то время пропал. А спустя некоторое время объявился с просьбой. Он сказал, что у его сестры квартира в лизинге, ее мужа посадили, а она на восьмом месяце беременности — нужно 5000 рублей, чтобы закрыть платеж, иначе квартиру могут забрать.

Я был знаком с его сестрой. Посмотрел на эту просьбу с прищуром. Но, будучи в эмоциональной яме, не смог отказать человеку, которому тоже плохо.

А ведь говорят: не принимай решений, когда ты счастлив или в состоянии горя.

Друг сказал, что сам получить кредит не смог. Обращался за помощью к разным людям, но получил отказ. Павел достал телефон, зашел в интернет-банкинг и оформил в кредит в размере 5000 рублей на пять лет. Деньги сразу же перевел приятелю. Договоренность была такая: через неделю друг погасит кредит и еще оставит какой-то бонус Павлу.

— Он работает программистом в Польше, поэтому у меня не было даже мысли, что начнутся проблемы. Он не какой-то дурак с тремя классами образования, а умный человек. Он сразу же написал расписку.

Через два дня тот же самый приятель позвонил и сообщил, что не хватает еще 2300 рублей. Его мама стала писать Павлу в Viber с просьбами помочь и обещаниями вскоре все вернуть.

Павел оформил второй кредит на пять лет, на этот раз на 2000 рублей. Его друг написал расписку о том, что вернет 3000.

Проблемы с возвратом денег начались практически сразу же.

— Когда приближалось время внесения первого платежа, я стал слишком часто слышать «Давай с деньгами я приеду не сегодня, а завтра». Мне стало понятно: я встрял. Друг поначалу кое-как вносил платежи, а спустя несколько месяцев пропал.

Павел посчитал, что за пять лет два кредита на 7000 рублей влекут за собой возврат 14 000.

«Мне говорят, что нет денег. Но деньги на поездку в Питер находятся»

Когда друг и его мать вообще перестали выходить на связь, Павел заскринил и распечатал переписки, подтверждающие факт долга. Взял с собой расписки и отправился в милицию.

— Однажды следователь спросил, почему я не звонил матери должника. А я звонил, но она недоступна. И тогда сотрудник дал мне другой, ранее неизвестный мне, номер телефона. Набираю — поднимает мать друга. От нее узнаю: моего приятеля посадили за мошенничество.

Договорились с матерью, что вместе поедут к следователю. На приеме узнали, что если Павел не заберет свое заявление, то другу светит еще плюс четыре года лишения свободы.

— Его мать начала: прости, извини. Пообещала, что сама будет платить по кредиту. Написала расписку, что это она брала у меня деньги через своего сына. Какое-то время она со скрипом платила по кредиту. Я ей звонил, напоминал, а она мне: «Я на даче, здесь плохая связь. Поговорим потом». Было такое, что я звонил ей, а она: «Я в Питере, позвоню потом». То есть на поездки деньги у нее были?

Как утверждает Павел, он предложил женщине, чтобы она взяла кредит и вернула ему деньги. Та ответила, что является индивидуальным предпринимателем, кредит ей не дадут. Он предлагал, чтобы она отдала ему автомобиль. Отказалась.

— Она сказала, что готова отдать мне норковую шубу. Я согласился. Но оказалось, что забрать я ничего не могу: никакой шубы нет.

Через три месяца после получения расписки от матери друга мужчина столкнулся с неприятной ситуацией. Он пошел в магазин за продуктами и на кассе не смог за них рассчитаться: его карта оказалась заблокированной. Позже Павел узнал: это из-за того, что никто не внес платеж по кредиту.

— Мне пришлось брать в долг, чтобы внести платеж самостоятельно. Таких инцидентов было уже два. Теперь у меня испорчена кредитная история, а я не люблю такие вещи. Последние месяцы она не платит вообще, несмотря на обещания. С помощью интернета я составил досудебную претензию к заимодавцу о возврате займа. Если это не поможет, пойду в суд.

Я посчитал, что по первому кредиту нужно выплатить еще 3850 рублей, по второму — 1550. Итого 5400. Хочу, чтобы его мать выплатила мне эти деньги одним платежом.

Павел говорит, что на протяжении последних месяцев самостоятельно вносит платежи по кредитам — выходит около 220—230 рублей.

— Недавно вскрылась интересная вещь. Друга выпустили под подписку о невыезде, а он сбежал — предположительно, за границу. Именно в это время его мать перестала платить. Я думаю, это из-за того, что ее сыну уже не грозит плюс четыре года тюрьмы из-за долга, ведь его не могут найти.

«Я сейчас берусь за любую подработку»

Спрашиваем, какие отношения у Павла были с человеком, ради которого он согласился на такой рискованный шаг — оформить на себя кредит.

— Мы познакомились еще в 2000-х. Я проводил локальные домашние сети, подключал ему интернет. Оказалось, у нас много общих тем, а еще и живем в соседних домах. Начали общаться. Потом он переехал в другой район. Пытались легализовать домашнюю сеть: он у себя , а я у себя. Он сам из Бобруйска, мы с женой приезжали к нему на день рождения с ночевкой. С ним и его близкими отмечали Новый год, в том числе с той самой сестрой. Он мне не как брат, но это точно не было общением на уровне «привет-пока».

— У читателей может возникнуть вопрос: если вы такие близкие друзья, то почему не простите ему долг?

— Для меня 5500 рублей — существенная сумма. Да, кто-то скажет, что это всего лишь $2000, люди прощают и гораздо бо́льшие суммы. А для меня это много. Я выплачиваю алименты — это 420 рублей, 25% моей зарплаты. Плюс мои рассрочки — это 50—100 рублей в месяц. И еще 220 рублей за кредит для друга. А я после развода, многое нужно купить с нуля. Иногда денег совсем не хватало, я зарегистрировался в службе доставки и катался, чтобы заработать. Хватался за любую халтуру: собрать мебель, что-то еще.

Мне приходится тратить силы, чтобы пытаться вернуть свои деньги. За это время я бы сделал множество гораздо более интересных вещей. У меня как будто к ноге привязана гиря: вроде идти можешь, но задолбешься. Постоянно думаю, как вылезти из долгов, напрягает постоянная нервотрепка. Я бы не хотел, чтобы все было так.

Раз уж он на свободе, то мог бы хотя бы прислать SMS с какого-то левого номера: мол, извини, спорол ерунду. После таких ситуаций перестаешь верить людям.

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