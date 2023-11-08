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Путину дали пять дней

  • Александр Сотник
  • 8.11.2023, 9:38
  • 2,352
Путину дали пять дней
Александр Сотник

Из каждого утюга истерит Соловьев.

Экс-президент Чехии Милош Земан назвал свою дружбу с Путиным самой большой ошибкой в своей жизни. А вот герр Шредер не назвал. И фрау Меркель промолчала. Да и – что греха таить? – Обама про свою перезагрузку с Медведевым тоже помалкивает. Ведущие страны Запада должны признать, что именно они несут коллективную ответственность за то, что коллективный Путин в пещере расправил плечи и, натянув нацистскую повязку, принялся ядерно зиговать. Аргумент, что «мы просто вели с ними бизнес, и кто бы мог подумать, что они конвертируют прибыль в фашистский реваншизм» - не принимается. Вы – политики, с вас совсем другой спрос. Что позволено укуренному Маску – недопустимо для Обамы.

Или для Байдена. Трампа не берем: он не политик, а деляга. Его Зеленский пригласил в Украину, чтобы «за 24 минуты доказать» невозможность остановки войны «просто так», а тот ожидаемо отказался, сославшись на то, что этот визит породит «конфликт интересов». Чьих? Кремлевских? В общем, Трамп – предприниматель, бизнесмен, барыга, называйте, как хотите. И если он – политик, тогда и Соловей – святая правда, а Путин уже неделю промерзает в холодильнике. Потому и неровно дышат в Кремле на рыжего, ибо точно знают: при нем удастся выскользнуть из петли, в которой крепко застряло горло системы. Хорошо иметь политическую секту: в КНДР молятся на Кима, в пещере – на Путина, адепты MAGA стонут от своего вождя с коричневой мордой. Даже Симоньян принялась мазаться чем-то, дабы обрести такой же оттенок.

Но один вопрос не дает покоя чотким пацанчикам: а если власть Трампа реанимировать не удастся? Конечно, по опросам он сейчас лидирует даже в колеблющихся штатах, но опросы – вещь ненадежная. Жизнь показывает, что в реальности все разворачивается в сторону разума. Хотя и не всегда. И потому бригада готовится к неблагоприятному развитию событий. Вылазка ХАМАС, срежессированная в Кремле, неплохо отвлекла от Украины, хотя Байден не поддался, и объединил обе истории в одну, четко определив, чьи именно уши торчат в разжигании обеих войн, и кто так мастерски шатает мироздание. Просто как по нотам: делай раз, делай два.

У большевистской системы громадный опыт. При коммуняках цвели и пахли Арафаты да Фидели, баскские террорюги и Ирландская армия. А потом, с обрушением СССР все они как-то сдулись и самораспустились. И даже Арафат заворковал голубем мира. Путин – реваншистская моль, разжиревшая на шерсти андроповского свитера, и вылезшая именно оттуда. И важно понимать не только образ его мыслей, но и степень решимости в действиях. Мир уже недооценил его способность к вторжению в Украину, будучи убаюканным колыбельной АПэшной пропаганды: «Путин не рискнет, он труслив, народ поднимется, и скинет эту клику». А он рискнул, и вооруженное стадо фашизоидных «ярусских» потащилось в Украину убивать. А просто Путин как никто другой знает истинную природу совкопитека: за долю малую эта болотная особь убьет даже мать родную. Впрочем, мать тоже за определенную плату с удовольствием похоронит сына. Так что все честно. Ублюжьи отношения? – конечно. Но другого населения у Путла для вас нет. Оно сплошь – такое, с младенческого возраста. Потому он и отправил их воевать, предварительно раздев: с голой ж… по окопам за мифическими тремястами тысячами рублей носиться очень увлекательно. Если не нарвешься на дрон ВСУ. А нарвешься – знать, судьба такая. Сектор «Приз» на барабане: лови, мамаша, кило пельменей, а ты, Ванек, ложись в пакет.

Уже сегодня понятно, что переучреждение плешивого неизбежно. Он выбрал вариант голосоевища. Взвесил все «за» и «против», и решил, что проще сымитировать всенародную любовь и натянуть ее на пенек, как основу железобетонной легитимности. И плевать на то, что там квакнет Запад, потому что с ним-то как раз и начнется главная разборка. Все, что не летает сегодня, будет допилено в ближайшие год-полтора. Путину много не надо: если до мест назначения долетит хотя бы дюжина ракет, несущих на себе по 6 боеголовок – случится такой фейерверк, что любой «ярусский» примет смерть с чувством глубокого удовлетворения. Уже сейчас в пещере идет поистине дьявольская накачка ядерного сценария. Из каждого утюга орет Шаман, истерит Соловьев, бубнит Гурулев и подвывает Караганов. И это не считая жабьих плясок Медведева. Сейчас система начнет консолидироваться вокруг вождя, облизывать его и обмазывать бронзовой краской, чтобы выглядел монументально, как беременная слониха. И эта беременность должна будет разрешиться ядерной войной, как последним актом возмездия. Потому что Израиль сотрет ХАМАС с лица земли, а Запад Украину все равно не отдаст. Более того: к коллективному Западу присоединятся товарищи евреи, которые будут заинтересованы в том, чтобы вырвать уши Кремля, торчащие из ж… каждого Абу Бакарчика. И ведь к товарищу Си не метнешься: пандочка уже разворачивает свою морду в сторону Сан-Франциско, где будет мило ворковать с ненавистным дядей Сэмом. Кто там еще остался? Жировик, пригрозивший расчехлить ядерную рогатку в сторону Израиля? Но это понты, он уж точно не суицидник, и своим зомбо-заводиком рисковать не станет. А вот пацанам отступать некуда. Позади – система, выстроенная отцами-застрельщиками и дедами-пытальщиками. На ней, родимой, держится полюс красного гегемона с веерной распальцовкой, от которой до сих пор впадают в ступор малохольные Гутерриши. Так что пацаны ударят обязательно. Вот только подготовятся хорошенько.

Для того, чтобы избежать планетарной катастрофы, Запад должен объявить шах бандитам прямо сейчас, не дожидаясь их готовности к прямому столкновению. К примеру, дать Путину 5 дней на отвод всех своих подразделений с оккупированных территорий Украины. Если в ООН начнется вой – США могут приостановить свое членство в этой одиозной организации или даже выйти из нее, после чего – попросить штаб-квартиру ООН на выход. Пусть перебазируются в сектор Газы. Или в Москву – неважно. Пусть займутся делом, а не создают «белый шум» с зигованием Небензи. И в случае, если плешивец не уберет в означенный срок орды своих ублюдков – США и Британия совместно с ВСУ могут нанести такой всесокрушающий удар по позициям рашистов, после чего войну на территории Украины можно будет завершать вводом миротворческого контингента НАТО. Да, это – провокационный сценарий. И его можно реализовать именно сейчас, потому что сегодня пацаны вряд ли готовы реально нажать на ядерную кнопку. Они-то знают, что у них летает, а что – нет. Уже через полгода-год этот сценарий с высокой долей вероятности приведет к ядерному удару со стороны РФ. Но не сейчас. Сегодня и Путло не переучреждено, и сама система колеблется. Это – то самое окно возможностей, когда можно отвоевать Украину с меньшим риском получить ядерную истерику и полномасштабный махач – просто потому, что система пацанам дороже. А потеряв Украину, ей придется убирать плешивого и менять риторику, вновь прикидываясь миролюбивыми овечками. Этой отаре чертей, конечно, больше никто не поверит, и в поствоенный период можно будет сделать все для постепенной фрагментации империи. Но это лишь в том случае, если сегодня будет проявлена политическая воля и найдутся стальные яйца.

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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