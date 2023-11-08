закрыть
8 ноября 2023, среда, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль раскрыл планы на сектор Газа после окончания войны с ХАМАС

  • 8.11.2023, 9:51
  • 6,148
Израиль раскрыл планы на сектор Газа после окончания войны с ХАМАС

Возвращения к исходной точке не будет.

Послевоенный план Израиля не включает в себя оккупацию сектора Газа, однако его войска будут контролировать безопасность в регионе. Как сообщает CNN, об этом заявил старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

«Я думаю, можно ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, где мы могли бы въезжать и выезжать по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо длительной оккупации сектора Газа», - заявил он.

Комментируя заявление премьер-министра Израиля о том, что Израиль будет нести «общую ответственность за безопасность» в секторе Газа в течение «неопределенного периода» после окончания войны, Регев ответил, что необходимо «различать присутствие сил безопасности и политический контроль».

«Когда все закончится и мы победим ХАМАС, крайне важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося ХАМАСа. Нет смысла сделать это и просто вернуться к исходной точке», - сказал он.

Он подчеркнул, что присутствие израильских военных не означает, что Израиль повторно оккупирует Газу и будет управлять ее жителями.

«Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка восстановления Газы. Надеюсь, мы сможем привлечь страны – в том числе и арабские страны – для восстановления демилитаризованной Газы после ХАМАС», - подчеркнул советник Нетаньяху.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок