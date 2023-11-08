Израиль раскрыл планы на сектор Газа после окончания войны с ХАМАС 8.11.2023, 9:51

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Возвращения к исходной точке не будет.

Послевоенный план Израиля не включает в себя оккупацию сектора Газа, однако его войска будут контролировать безопасность в регионе. Как сообщает CNN, об этом заявил старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

«Я думаю, можно ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, где мы могли бы въезжать и выезжать по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо длительной оккупации сектора Газа», - заявил он.

Комментируя заявление премьер-министра Израиля о том, что Израиль будет нести «общую ответственность за безопасность» в секторе Газа в течение «неопределенного периода» после окончания войны, Регев ответил, что необходимо «различать присутствие сил безопасности и политический контроль».

«Когда все закончится и мы победим ХАМАС, крайне важно, чтобы не было возрождающегося террористического элемента, возрождающегося ХАМАСа. Нет смысла сделать это и просто вернуться к исходной точке», - сказал он.

Он подчеркнул, что присутствие израильских военных не означает, что Израиль повторно оккупирует Газу и будет управлять ее жителями.

«Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка восстановления Газы. Надеюсь, мы сможем привлечь страны – в том числе и арабские страны – для восстановления демилитаризованной Газы после ХАМАС», - подчеркнул советник Нетаньяху.

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