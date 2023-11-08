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На Арабатской стрелке уничтожены высокопоставленные командиры одного из главных штабов РФ

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  • 8.11.2023, 9:57
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На Арабатской стрелке уничтожены высокопоставленные командиры одного из главных штабов РФ

ВСУ ликвидировали как минимум трех старших офицеров из окружения генерала Теплинского.

Украинские военные нанесли 1 ноября удар по центру управления группировки войск «Днепр» россиян, ответственному за боевые действия в Херсонской области, уничтожив трех старших офицеров РФ. Об этом вначале сообщил OSINT-исследователь под ником Necro Mancer, ссылаясь на некрологи, которые публикуют в соцсетях.

Как пишет украинский журналист Юрий Бутусов, ВСУ атаковали замаскированный командный пункт на Арабатской стрелке, который оккупанты развернули в пансионатах «Юний» и «Блакитне полум’я» в селе Стрелковое Генического района.

О попадании там утром 1 ноября сообщало и крымское информагентство «Центр журналистских расследований». По версии гауляйтера Владимира Сальдо, над регионом тогда якобы «перехватили семь ракет, которые летели в сторону Крыма». Официально атаку Украина не подтверждала и не сообщала о ней.

Сформированном штабом воздушно-десантных войск ВС РФ группировкой «Днепр» командует генерал-полковник Михаил Теплинский. Некрологи свидетельствуют, что были уничтожены три старших офицера штаба:

полковник Вадим Добряков, замначальника центра управления «Днепр»;

полковник Александр Галкин, замначальника центра управления «Днепр»;

полковник Алексей Коблов, начальник отдела планирования огневого поражения.

По словам Бутусова, «Днепр» — один из самых высоких штабов РФ и является «самым большим успехом по уничтожению «центров принятия решений» России во время войны».

«Судя по этим данным, очевидно, что ракета точно поразила сам российский штаб и уничтожила очередную смену операторов. То есть штаб был полностью разгромлен. Очевидно, что кроме ликвидированных старших офицеров были и многочисленные потери военнослужащих низкого звания», — считает Бутусов.

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