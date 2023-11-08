Эксперт: Лукашенко можно «приструнить», применив жесткие практики США

Эксперт: Лукашенко можно «приструнить», применив жесткие практики США1
- 8.11.2023, 10:09
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Евросоюзу стоит позаимствовать богатый санкционный опыт Вашингтона.
Польский аналитик Камил Клысинский рассказал «Филину», как ЕС может более эффективно оказывать давление на диктаторский режим Лукашенко в Беларуси.
– Что бы вы посоветовали изменить в линии ЕС по отношению к Беларуси?
– Евросоюзу стоило бы позаимствовать некоторые практики США. Это страна, обладающая богатым опытом санкционной политики. Там есть решения, которые очень увеличивают эффективность санкций.
Например, в США есть структура, которая занимается исключительно санкциями: их внедрением, наблюдением за успешностью, отслеживанием и закрытием всяких лазеек. Это очень важно.
В Евросоюзе это делается не на центральном уровне, а на уровне отдельных стран. Поэтому слабым местом является не отсутствие серьезных санкционных ограничений (они есть), а точность этих санкций и соблюдение всех правил.
– Немецкий аналитик Якоб Велленштайн считает, что в интересах Евросоюза уже сейчас больше инвестировать в коммуникацию с белорусским обществом. Что думаете по этому поводу?
– Думаю, что это реально. Не надо все сбрасывать со счетов и оправдываться, что в стране полутоталитарный режим, все забетонировано и заблокировано, а люди запуганы. Многие, может, и запуганы, но все-таки современные технологии позволяют относительно безопасно получать информацию.
Глядя на независимые СМИ, можно сказать, что есть потенциал, чтобы доносить до беларусов объективную информацию о происходящем. Поддержка таких проектов очень важна, и я как польский эксперт всегда за это выступал и буду выступать.