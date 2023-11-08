Эксперт: Лукашенко можно «приструнить», применив жесткие практики США 1 8.11.2023, 10:09

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фото: anadolu agency

Евросоюзу стоит позаимствовать богатый санкционный опыт Вашингтона.

Польский аналитик Камил Клысинский рассказал «Филину», как ЕС может более эффективно оказывать давление на диктаторский режим Лукашенко в Беларуси.

– Что бы вы посоветовали изменить в линии ЕС по отношению к Беларуси?

– Евросоюзу стоило бы позаимствовать некоторые практики США. Это страна, обладающая богатым опытом санкционной политики. Там есть решения, которые очень увеличивают эффективность санкций.

Например, в США есть структура, которая занимается исключительно санкциями: их внедрением, наблюдением за успешностью, отслеживанием и закрытием всяких лазеек. Это очень важно.

В Евросоюзе это делается не на центральном уровне, а на уровне отдельных стран. Поэтому слабым местом является не отсутствие серьезных санкционных ограничений (они есть), а точность этих санкций и соблюдение всех правил.

– Немецкий аналитик Якоб Велленштайн считает, что в интересах Евросоюза уже сейчас больше инвестировать в коммуникацию с белорусским обществом. Что думаете по этому поводу?

– Думаю, что это реально. Не надо все сбрасывать со счетов и оправдываться, что в стране полутоталитарный режим, все забетонировано и заблокировано, а люди запуганы. Многие, может, и запуганы, но все-таки современные технологии позволяют относительно безопасно получать информацию.

Глядя на независимые СМИ, можно сказать, что есть потенциал, чтобы доносить до беларусов объективную информацию о происходящем. Поддержка таких проектов очень важна, и я как польский эксперт всегда за это выступал и буду выступать.

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