ISW: ВСУ впервые перебросили бронетехнику и батальон военных на левый берег Днепра под Херсоном 1 8.11.2023, 10:16

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Оккупанты паникуют.

Силы обороны Украины перебросили некоторое количество бронетехники на левый берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции с участием легкой пехотной группировки примерно батальонного размера. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские «военкоры» 6 ноября опубликовали снимок, на котором якобы заснят украинский гусеничный десантный транспорт, перевозящий боевую машину пехоты на восточный берег возле села Крынки (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от Днепра).

Другие «военкоры» утверждали 7 ноября, что украинская боевая машина пехоты самостоятельно пересекла реку Днепр возле Крынок, а также увеличили отдельные кадры 7 ноября, на которых якобы видно уничтоженный западный бронетранспортер-амфибия в неустановленном месте на восточном берегу.

Некоторые из российских «военкоров» утверждали, что один или два украинских БТРа пересекли Днепр возле Крынок, другие отмечали, что украинские войска перебросили в этот район несколько бронетранспортеров.

Кроме того, российские информаторы утверждают, что более 300 украинских военных (примерно батальон) действуют на восточном берегу в районе Крынок. Сообщалось, что украинские силы удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих районах.

По утверждению еще одного «военкора», несколько сотен украинских военных действуют на всем восточном берегу Херсонской области.

Эксперты со ссылкой на российских «военных блогеров» отмечают, что боевые столкновения продолжаются вблизи Крынок, а также вблизи Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Подстепного (17 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), но якобы попытки украинских войск продвинуться вперед 6 и 7 ноября не были особо масштабными по сравнению с предыдущими днями.

Аналитики ISW напоминают, что Силы обороны, вероятно, провели начальные атаки через реку Днепр на левый берег Херсонской области 17 и 18 октября.

«Сообщение о группировке украинских сил численностью до батальона на восточном берегу свидетельствует о том, что интенсивные российские усилия по перекрытию реки Днепр не помешали украинским силам перебросить дополнительный личный состав и материальную часть на позиции на восточном берегу», - говорится в отчете.

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