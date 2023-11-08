Белорусы напомнят Европарламенту о судьбе Николая Статкевича 8.11.2023, 9:25

«Народная Грамада» проведет пикет в поддержку лидера белорусской оппозиции.

Активисты партии «Народная Грамада» и представители других политических движений проведут возле Европарламента в Брюсселе акцию в поддержку лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, который находится в лукашенковских застенках 1250 дней.

Акция состоится 8 ноября с 10:00-14:00.

Место проведения — возле здания Европарламента в Брюсселе.

Акция пройдет при поддержке сайта Charter97.org и гражданской кампании «Европейская Беларусь».

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