В «Воротах Минска» сдают необычную квартиру с «золотыми» стенами 1 8.11.2023, 10:39

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Из нее город виден как на ладони.

В знаменитых «Воротах Минска» (ул. Кирова, 1) в долгосрочную аренду сдают двухуровневую квартиру с выходом на крышу. Еще в прошлом году апартаменты сдавали на сутки за 118 долларров плюс депозит 200 долларов «за сохранность имущества», но что-то, видимо, пошло не так, пишет CityDog.

В квартире общей площадью 68 кв. м — три комнаты. Планировка и правда необычная, но только посмотрите, какой вид с балкона — город как на ладони.

В объявлении говорится, что апартаменты рассчитаны на четыре спальных места: с двуспальной кроватью на верхнем уровне и ортопедическим диваном — на нижнем, там же есть и камин. Ремонт на любителя, но риелторы называют его «отличным».

Прихожая с золотыми стенами. Прихожая с лестницей на второй уровень квартиры.

Гостиная в золотых тонах.

Квартирантов ищут на длительный срок с арендной платой 870 долларов в месяц, судя по тексту объявления, в эту сумму сразу включена и квартплата.

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