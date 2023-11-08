закрыть
8 ноября 2023, среда, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате

  • 8.11.2023, 10:44
В Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате

Округу застилает едкий черный дым.

В Бурятии (Российская Федерация) в Еравнинском районе произошел сильный пожар на горно-обогатительном комбинате «Озерный» этой ночью, 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

На месте огненного ЧП, по данным регионального отделения МЧС, работают около тридцати пожарных и 16 единиц техники.

Возгорание произошло в одном из цехов ГОК «Озерный», полыхает неэксплуатируемый цех флотации, пишет издание «Еравна-инфо.24/7».

По данным местных властей, огонь распространился на площадь 500 кв м, округу застилает едкий черный дым.

Также спасатели заявляют, что, предварительно, в результате пожара никто из людей не пострадал. Также утверждается, что распространение огня было ликвидировано.

Отметим, что бурятской ГОК «Озерный» занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд.

В сети было опубликовано видео сильного пожара на предприятии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок