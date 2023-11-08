В Бурятии вспыхнул мощный пожар на горно-обогатительном комбинате 8.11.2023, 10:44

Округу застилает едкий черный дым.

В Бурятии (Российская Федерация) в Еравнинском районе произошел сильный пожар на горно-обогатительном комбинате «Озерный» этой ночью, 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

На месте огненного ЧП, по данным регионального отделения МЧС, работают около тридцати пожарных и 16 единиц техники.

Возгорание произошло в одном из цехов ГОК «Озерный», полыхает неэксплуатируемый цех флотации, пишет издание «Еравна-инфо.24/7».

По данным местных властей, огонь распространился на площадь 500 кв м, округу застилает едкий черный дым.

Также спасатели заявляют, что, предварительно, в результате пожара никто из людей не пострадал. Также утверждается, что распространение огня было ликвидировано.

Отметим, что бурятской ГОК «Озерный» занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд.

В сети было опубликовано видео сильного пожара на предприятии.

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