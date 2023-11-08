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«Будем вынуждены идти на улицу»

  • 8.11.2023, 10:50
«Будем вынуждены идти на улицу»

Борисовчане устали ждать сдачу «льготного» дома.

Дольщики никак не могут въехать в дом в борисовском микрорайоне Лядище-2, который строится два года и, по заверениям застройщика, должен быть сдан в эксплуатацию «уже вот-вот». Люди устали ждать свое жилье. О ситуации рассказывает Ex-press.live.

4 ноября исполнилось ровно два года с начала строительства дома № 11 в Лядище-2. В нем — 119 квартир, 95% из них строили многодетные семьи, «госслужащие» и просто нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Дом обещали сдать в эксплуатацию еще весной, но с тех пор сроки постоянно переносятся, на этот раз — на декабрь. Однако дольщики, которые никак не станут жильцами, опасаются, что в этом году дом так и не сдадут. Они уже обошли все инстанции.

Дольщики говорят, что застройщик — УКС Борисовского района — нарушает договор и требует в ультимативной форме подписывать дополнительные соглашения, а то и вовсе запугивает разрывом договора. При этом сам дом готов на 100%. Срок сдачи, по словам дольщиков, переносили 15 раз, а очередная дата сдачи назначена на 27 декабря.

— Многим из нас после Нового года негде будет жить, и мы будем вынуждены идти на улицу, — говорит многодетная мать Дарья Прудникова.

О проблемном доме писал и mlyn.by. Издание приводит слова другой дольщицы о том, что люди не могут въехать из-за дороги и стоянки, которые до сих пор не готовы.

На встрече в УКС дольщикам пообещали, что дом сдадут даже раньше декабря. Но люди не верят и готовы уже сами, за свой счет, доделать дорогу — лишь бы наконец вселиться или хотя бы начать отделку в квартирах.

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