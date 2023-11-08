Собака спасла израильскую семью в кибуце Суфа ценой своей жизни 8.11.2023, 10:56

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В честь нее установлена мемориальная доска.

Необычная и глубоко трогательная церемония поминовения прошла 7 ноября в Национальном полицейском колледже Израиля в память о полицейской собаке Боните, застреленной террористами, проникшими в кибуц Суфа 7 октября. Во время церемонии в честь нее была открыта мемориальная доска, сообщают «Детали».

Бонита была полицейской собакой на пенсии и жила с семьей Коэнов в кибуце. Отец семейства Авиад служит в полиции сапером. Во время службы он познакомился с Бонитой и решил «удочерить» ее, когда она закончит службу.

В субботу, 7 октября, когда террористы подошли к дому семьи Коэнов, собака побежала им навстречу. Боевики застрелили ее. После этого они пошли дальше и не стали заходить в дом, из которого выбежала собака. Это спасло жизнь семье Коэнов.

בניטה, הכלבה המשטרתית (במיל') שפרשה לגמלאות, נורתה בידי מחבלים במהלך פשיטתם לקיבוץ סופה בו התגוררה - והצילה במותה את חיי המשפחה@moyshis pic.twitter.com/JHfWY6UvMK — כאן חדשות (@kann_news) November 7, 2023

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