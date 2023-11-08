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Украинские военные подошли к Бахмуту

  • 8.11.2023, 11:30
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Украинские военные подошли к Бахмуту

Бойцы ВСУ пересекли железную дорогу возле Андреевки.

Во время контрнаступательных действий в Донецкой области украинские военные пересекли железную дорогу неподалеку от Андреевки, которая расположена в 10 километрах от Бахмута.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что украинские воины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

«Украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях. 6 ноября российский «блогер» заявил, что украинские войска пересекли железную дорогу вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута)», – говорится в отчете ISW.

В то же время американские аналитики обратили внимание на сообщение еще одного российского пропагандиста, который сообщал, что украинские военные закрепились в лесных массивах вблизи села Вербове, расположенного в 9 км к востоку от села Работино в Запорожской области. При этом пропагандист отметил, что у российской армии отсутствует контроль над воздушным пространством в этом районе, что в свою очередь затрудняет огонь российской артиллерии по этим позициям.

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