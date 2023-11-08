Как больничные белорусов будут зависеть от отработанного стажа с 2024-го года 1 8.11.2023, 11:34

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Будут учитывать среднедневный заработок.

Совет министров Беларуси принял постановление, которым вносятся изменения в порядок выплат по временной нетрудоспособности. Постановление было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу с 1 января 2024 года.

Изменения претерпели в основном принципы, по которым начисляются эти выплаты. Так, если ранее минимальный размер больничных исчислялся как 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, то по новому документу он будет рассчитываться из размера минимальной зарплаты (сейчас это 554 рубля).

Для расчета больничного будет применяться такой показатель, как среднедневной заработок. Он включает в себя все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в ФСЗН.

Важное изменение: сейчас первые 12 дней больничного выплачивается 80% заработка, далее – 100%. А с 2024 года пособие по временной нетрудоспособности будет зависеть от стажа. Те, у кого трудовой стаж меньше 10 лет, будут получать больничный в размере 80% от зарплаты. Если же стаж превышает 10 лет с уплатой страховых взносов в ФСЗН, оплата больничного составляет 100% утраченного заработка.

Затронули изменения и тех, у кого несколько рабочих мест. Сейчас больничный выплачивается на каждом из них. А с 2024 года пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться только по основному месту работы, но с учетом заработка у всех работодателей.

Увеличится также срок, по которому высчитывается среднедневной заработок: сейчас это полгода, а будет 18 календарных месяцев.

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