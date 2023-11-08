В оккупированном Крыму упала неустановленная ракета 8.11.2023, 11:40

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На месте возникла огромная воронка.

Во временно оккупированном поселке Черноморское на территории Крымского полуострова днем 7 ноября упала неустановленная ракета. Она оставила воронку, но разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

О падении неизвестной ракеты сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.

Инцидент произошел после того, как в ночь на 7 ноября над Крымом в очередной раз заметили беспилотники. Тогда в минобороны страны-агрессора РФ отчитались, что уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов, а еще восемь – перехватили.

Ракета якобы упала уже после дроновой атаки (днем во вторник) в районе садового некоммерческого товарищества «Кипарис» в Черноморском. Это территория недалеко от побережья Черного моря.

«Образовалась воронка глубиной около метра. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», – написали авторы проекта ASTRA. Информация о том, какой именно снаряд это был и кому он принадлежал, не публиковалась.

Официально российские оккупанты факт падения ракеты в Крыму 7 ноября не признавали.

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