Водитель микроавтобуса в Минске своим перестроением почти остановил поток 3 8.11.2023, 11:44

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Маневр попал на видео.

На улице Притыцкого в Минске читатель «Онлайнера» заснял нестандартный маневр. Водитель синего микроавтобуса в крайнем левом ряду, кажется, забыл, что ему нужно поворачивать направо, и решил перестроиться через всю проезжую часть. Что и говорить, получилось не очень.

Действие на записи разворачивается в районе автошколы ДОСААФ. Чтобы попасть в «карман», ведущий во дворы, микроавтобусу пришлось проехать поперек всей дороги.

Своим маневром водитель заставил остановиться машины во всех рядах, кроме крайнего правого. За такое перестроение прочие участники движения вряд ли скажут спасибо.

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