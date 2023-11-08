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Новые большие выходные в Беларуси - совсем скоро

  • 8.11.2023, 11:56
Новые большие выходные в Беларуси - совсем скоро

Когда?

Если четырех ноябрьских выходных подряд для вас мало, то есть прекрасная новость: следующие длинные выходные ожидают белорусов уже в декабре, отмечает «Онлайнер».

Рождество 25 декабря приходится на понедельник. Перед понедельником — суббота и воскресенье. Получаем три выходных подряд уже через полтора месяца.

На этом внезапные выходные не закончатся. После субботы и воскресенья 30 и 31 декабря наступают очередные праздники, которые превращают рабочие дни в нерабочие: четыре дня придется отдыхать с 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

Посмотрите, в период с 23 декабря по 2 января (11 дней) всего четыре рабочих дня.

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