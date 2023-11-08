Новые большие выходные в Беларуси - совсем скоро
- 8.11.2023, 11:56
Когда?
Если четырех ноябрьских выходных подряд для вас мало, то есть прекрасная новость: следующие длинные выходные ожидают белорусов уже в декабре, отмечает «Онлайнер».
Рождество 25 декабря приходится на понедельник. Перед понедельником — суббота и воскресенье. Получаем три выходных подряд уже через полтора месяца.
На этом внезапные выходные не закончатся. После субботы и воскресенья 30 и 31 декабря наступают очередные праздники, которые превращают рабочие дни в нерабочие: четыре дня придется отдыхать с 30 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.
Посмотрите, в период с 23 декабря по 2 января (11 дней) всего четыре рабочих дня.