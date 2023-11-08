Украинские партизаны проникли на новейший ракетный завод в Москве 1 8.11.2023, 12:03

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Что удалось узнать?

Украинским партизанам удалось разведать новый ракетный завод, расположенный в Москве, в спальном районе Некрасовка, в индустриальном парке «Руднево».

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

Как узнали партизаны, на территории завода оккупанты планируют собирать и проводить испытания ракет различного типа, в первую очередь ракет противовоздушной обороны.

«Территория занимает почти 100 тыс. кв. метров. Рашисты даже в этом случае не упустили шанса прикрыться гражданскими, ведь объект расположен в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов», - отмечают в «Атеш».

Оккупанты заявляют, что планируют запустить производство ракет только к октябрю 2024 года, но по данным партизан, на заводе уже производятся ударные беспилотники и компоненты к ракетам.

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