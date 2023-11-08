Лукашисты устроили «хапун» в Речице

Лукашисты устроили «хапун» в Речице3
- 8.11.2023, 12:10
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Среди задержанных — известный адвокат Павел Кулаженко.
Силовики провели облаву в Речице и Речицком районе. Во время рейда был задержан Павел Кулаженко, которого в прошлом году исключили из коллегии адвокатов, пишет правозащитный центр «Весна».
«Покаянные» видео задержанных опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал. Правозащитники опознали в ролике Павла Кулаженко. Мужчину заставили сказать на камеру, что его задержали по подозрению в «распространении экстремистских материалов».
В сентябре 2022 года Минюст не аттестовал Кулаженко и принял решение, что он не может выполнять свои профессиональные обязанности.