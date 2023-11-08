Стала известна фамилия одного из офицеров, ликвидированных HIMARS во время совещания в Донецке

Стала известна фамилия одного из офицеров, ликвидированных HIMARS во время совещания в Донецке3
- 8.11.2023, 12:16
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Он оказался предателем Украины.
ВСУ с помощью HIMARS нанесли серию ударов по Центру беспилотных систем в оккупированном Донецке.
Позже стало известно о том, что было ликвидировано 8 вражеских офицеров, и еще 6 получили ранения.
Стало известно имя одного из «200-х» офицеров врага.
Речь идет о коренном дончанине, который в 2014 году предал Украины и перешел на сторону террористов: это Юрий Витальевич Володкевич, передает dialog.ua.
Оккупант родился в Донецке в 1961 году. В свое время прошел Афганскую войну.
Был старшим лейтенантом и командиром 1-го инженерно-саперного взвода в 100-й мотобригаде. Имел позывной «Зиберт».
СМИ также пишут, что среди ликвидированных было два офицера, которые специально приехали в Донецк из Ростова.
7 ноября в Центре БПЛА проходило совещание вражеских офицеров относительно дальнейших действий по Авдеевскому направлению.