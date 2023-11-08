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Работники «Азота» в Гродно остались без коллективного договора

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  • 8.11.2023, 12:18
  • 1,926
Работники «Азота» в Гродно остались без коллективного договора

Начальство же выписывает себе награды.

Работники «Азота» в Гродно остались без коллективного договора.

С 2023 года работники гродненского Азота не имеют коллективного договора, который бы обеспечивал им социальные гарантии и защиту.

Последний раз договор был продлен на 3 года в 2020 году, но с тех пор никаких переговоров не велось.

Один из читателей Telegram-канала «Хартия-97%» возмущен тем, что руководство завода получает награды, а работники остаются без элементарной поддержки.

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