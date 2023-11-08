Работники «Азота» в Гродно остались без коллективного договора2
- 8.11.2023, 12:18
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Начальство же выписывает себе награды.
Работники «Азота» в Гродно остались без коллективного договора.
С 2023 года работники гродненского Азота не имеют коллективного договора, который бы обеспечивал им социальные гарантии и защиту.
Последний раз договор был продлен на 3 года в 2020 году, но с тех пор никаких переговоров не велось.
Один из читателей Telegram-канала «Хартия-97%» возмущен тем, что руководство завода получает награды, а работники остаются без элементарной поддержки.