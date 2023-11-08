Родина тебя бросит, сынок с наследством 1 Сергей Романов

8.11.2023, 12:26

2,930

Какая судьба ждет Пригожина-младшего?

Как-то не складывается паззл «сын за отца». Более того, складывается впечатление, что отпрыск предал предка. Которого уже предал «друг» Владимир Путин со своими «гарантиями безопасности». В Кремле уверяют, что воссоздают тот-самый-«Вагнер». Который заботливо положили под Росгвардию.

И у Евгения Пригожина отобрали все. Активы, ЧВК, развалили медиаимперию. Наконец отобрали жизнь. Очевидная причина для фронды, но Пригожина-младшего вполне устаивает роль свадебного генерала. 25-летний Паша торгует фамилией, а командуют совершенно другие дяди.

Путин вообще разослал сообщения Пригожиным. И, показывает течение событий, Родина обязательно бросит наследника.

Кремль дает наемникам маячки, но это уже не тот «Вагнер». Группировка и раньше перестала быть монополистом в сомнительном стартапе «Наш бизнес смерть».

ЧВК много нехороших и разных. Таковыми обзавелось и Минобороны и даже «Газпром». А вот «Вагнера» под омофором Росгвардии «частниками» уже не являются. Государство паразитирует на когда-то популярной франшизе и даже фамилии ее когда-то популярного лидера. Но сын – фигура еще более сервильная, хоть и не обделенная материально, но к олигархам не зачисляемая. Вполне может сойти за «героя СВО», был замечен в районе Кадиевки на Луганщине. Эффектная внешность в противовес отрицательной харизме папаши. Отличная приманка для новобранцев, которым слова «музыканты» все еще отзываются в сердцах. Госпропаганда снова будет хвалить наемников, Вика Цыганова напишет новую песню. В случае провала «хита» свалит все на нейросеть.

«Вагнер» под знаменами Нацгвардии обеспечит российскую армию новыми порциями ностальгирующего по Пригожинщине мяса. Может, даже устроят симулякр блатной романтики. Такой честности уже не будет. Павел Пригожин и близко не сможет толкать такие проникновенные речи перед бывшими зеками и будущими трупами.

И уже не веришь, что грехи перед Отечеством можно будет смыть кровью.

В перспективе – такие же тайные похороны. И уничтожение кладбищ бульдозерами. Пляски на костях квазиВагнера станут еще неистовее.

И возможная смерть вагнеровского свадебного генерала уже не вызовет такого резонанса, как кончина Пригожина Евгения Викторовича. Павел Евгеньевич – сошка мелкая, хоть и с хорошим наследством.

Он и бунт организовать не сможет (а даже если – задавит вышестоящая Росгвардия), и соратников Шойгу атаковать не будет определению.

Да и красноречия не хватит. Для этого Павлу Викторовичу нужно дожить хотя бы до окрестностей отцовских лет. Что далеко не факт. Вышеописанная характеристика Пригожина-джуниора идеально подходит для заклания на роль сакральной жертвы.

И что же делать сыну неудачливого бунтаря? Ответ на поверхности. Не верить Кремлю и довершить начатое отцом. Вероятно, смерть на горизонте. Только в силах Павла Пригожина сделать ее героической. Чтобы свергнутый правитель не проливал крокодильи слезы о «человеке сложной судьбы» под наркотиками.

Но пока Павел Пригожин идет по пути наименьшего сопротивления. Родина тебя бросит, сынок с наследством.

Сергей Романов, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».