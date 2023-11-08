закрыть
8 ноября 2023, среда, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хорватский электромобиль установил необычный рекорд

2
  • 8.11.2023, 12:28
  • 1,504
Хорватский электромобиль установил необычный рекорд

Rimac Nevera является самым быстрым электромобилем в мире.

Электромобиль Rimac Nevera установил еще один скоростной рекорд. В этот раз гиперкару удалось разогнаться свыше 270 км/ч задним ходом. Видео опубликовали на YouTube-канале RimacAutomobili, пишет «Фокус».

Rimac Nevera в начале 2023 года установил 23 рекорда скорости и ускорения на полигоне в немецком Папенбурге. 7 октября электромобиль вернулся в эту локацию для нового заезда.

Необычный рекорд вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Максимальная скорость хорватского гиперкара задним ходом составила 275,7 км/ч.

В Rimac заявили, что ключом к успеху стала необычная электрическая трансмиссия Nevera. Электромоторы способны вращать колеса в любом направлении с одинаковой скоростью.

Пилот-испытатель Горан Дрндак признался, что двигаться быстро задним ходом оказалось не так и просто. В таком режиме руль вращает передние колеса в обратные к движению стороны.

Еще одной трудностью стало то, что все системы охлаждения и аэродинамика Rimac Nevera спроектированы с учетом того, что он будет ехать вперед. При движении задним ходом увеличивается риск перегрева.

Rimac Nevera 2023 оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 1,82 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 412 км/ч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко