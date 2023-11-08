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Армения устроила показательный демарш против России в Москве

  • 8.11.2023, 12:40
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Армения устроила показательный демарш против России в Москве

Ереван реализовал свою угрозу.

Армения реализовала собственную угрозу и пошла на демонстративную конфронтацию с Россией, впервые в истории отказавшись посетить встречу глав советов безопасности стран СНГ, которая началась в Москве в среду утром.

Представители Совбеза Армении в первый раз за 32 года пропустили встречу коллег.

На встрече глав советов безопасности стран СНГ, которая началась в Москве в среду утром, Армению представляет посол этой страны в России Вагаршак Арутюнян. Об этом рассказал секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, пишет РИА Новости. Впервые за все время проведения таких встреч представитель Совбеза Армении не приехал в российскую столицу, обратило внимание издание «Агентство».

В среду в Москве проходит 11-я встреча глав совбезов. На ней, как и на всех предыдущих встречах, есть армянская делегация. Однако если раньше в ней были представители Совбеза страны, то в этот раз страна представлена послом.

На предыдущих мероприятиях делегацию страны, как правило, возглавлял секретарь Совбеза. Исключением был 2017 год, когда в Россию приезжал заместитель секретаря Арам Тананян.

Президент России Владимир Путин на видеообращении к участникам встречи рассказал, что на Евразию «проецируется глобальная нестабильность».

— Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, — сказал он, не называя конкретные страны.

О том, что секретарь Собеза Армении Армен Григорян не приедет на встречу в Москву, стало известно только накануне. Пресс-секретарь ведомства Татевик Петросян не назвала причины такого решения. Также она не уточняла, будут ли представлять Армению другие должностные лица.

Россия была традиционным союзником Армении в регионе. Отношения двух стран стали быстро ухудшаться после начала войны в Украине по мере того, как становилось понятно, что Москва не поможет Еревану сохранить Нагорный Карабах. Осенью этого года непризнанная республика объявила о прекращении своего существования, после чего регион покинули десятки тысяч проживавших там армян.

Ереван активизировал контакты с Евросоюзом, а Пашинян заявил о том, что не видит пользы для страны в сохранении членства в ОДКБ. В сентябре в Армении прошли совместные с миротворческими силами США военные учения. В октябре Пашинян пропустил заседание Совета глав государств СНГ, которое прошло в Бишкеке. На этом фоне в российском государственном агентстве ТАСС появилась публикация со ссылкой на «высокопоставленный источник в Москве» о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «идет по пути Владимира Зеленского», а сама Армения превращается в «очередную Украину».

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