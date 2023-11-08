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Налог на квартиру: кому не нужно платить сбор

  • 8.11.2023, 12:45
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Налог на квартиру: кому не нужно платить сбор

До уплаты имущественных налогов осталась неделя.

До 15 ноября белорусы должны уплатить имущественные налоги. Всего их три: транспортный, земельный и налог на недвижимость. Напомним, что с 2022 года налог на квартиру, дачу, гараж или машиноместо платят все собственники. Льгота предоставляется только многодетным семьям, пенсионерам, а также инвалидам I и II групп. Кстати, информация о квартирах и земельных участках теперь доступна на сайте МНС, сообщают «Минск-новости».

Так, недавно в «Личном кабинете плательщика» на сайте налоговиков появился новый функционал, позволяющий просмотреть информацию о принадлежащих физическому лицу объектах недвижимости и земельных участках.

Отметим, что от земельного налога освобождаются лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, или имеющие право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, несовершеннолетние дети, участники Великой отечественной войны и иные лица, имеющие право на льготное налогообложение.

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