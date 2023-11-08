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Российский турист матерился и нападал на людей на популярном курорте Таиланда

  • 8.11.2023, 12:53
Российский турист матерился и нападал на людей на популярном курорте Таиланда

Неадекватного россиянина задержали.

В Таиланде 23-летний турист из России совершенно голым бегал по улицам Северной Паттайи и беспричинно нападал на случайных тайцев. Местной полиции пришлось силой задержать неадекватного гражданина РФ.

Инцидент произошел 7 ноября около 20:00. Имя подозреваемого не разглашается до проведения психиатрической экспертизы и лечения, отмечают в местном новостном портале Pattaya News.

Правоохранители во главе с полковником Навином Синтуратом задержали голого россиянина, который громко выкрикивал ругательства на русском языке и нападал на местных жителей с кулаками. Полицейские описали задержанного как крайне неразговорчивого, который, похоже, не мог или не хотел разговаривать на тайском или английском языках.

Россиянин продолжал угрожать полиции, репортерам, спасателям, прохожим и врачам, пока его везли в местную больницу для полного обследования на предмет возможного употребления наркотиков или алкоголя, а также для успокаивающих мер.

Турист из РФ разгуливал голым по городу и кричал на прохожих. За ним следили многочисленные неравнодушные граждане, фиксировавшие действия неадекватного мужчины на видео. Однако впоследствии россиянин подошел к случайной паре и безосновательно стал их избивать. Этот момент также попал на камеры очевидцев.

После этого несколько находившихся рядом тайцев схватили россиянина и держали его до тех пор, пока через несколько минут не прибыла полиция, которая доставила его в больницу.

Подозреваемому, вероятно, будут предъявлены многочисленные юридические обвинения. Ожидаются результаты экспертизы, которые подтвердят или опровергнут, что турист употреблял запрещенные наркотические вещества.

Также в материале говорится, что сам россиянин никаких заявлений не делал. В частности, потому, что был просто не в состоянии говорить. Впрочем, он продолжал агрессивно угрожать журналистам избиением и расправой.

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