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Российский олигарх с белорусскими корнями проиграл иск по снятию с себя санкций ЕС

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  • 8.11.2023, 12:59
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Российский олигарх с белорусскими корнями проиграл иск по снятию с себя санкций ЕС
Дмитрий Мазепин

Его активы остаются замороженными.

Российский олигарх белорусского происхождения Дмитрий Мазепин проиграл иск по снятию с себя санкций ЕС. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Дмитрий Мазепин сегодня проиграл свой иск в суде ЕС. Его активы остаются замороженными. Большая победа для санкционной политики ЕС по Украине», — написал 8 ноября Йозвяк.

Дмитрий Мазепин имеет российское гражданство, но родился в 1968 году в Минске. Он окончил Минское суворовское военное училище, проходил военную службу в Афганистане, а в 1992 году закончил Московский государственный институт международных отношений. До 2022 года был владельцем российской компании «Уралхим», которая производит минеральные удобрения, — но после попадания под международные санкции в связи с российским вторжением в Украину продал контрольный пакет акций, отмечает «Зеркало».

Интересно, что под санкции вместе с отцом попал сын Дмитрия Мазепина Никита, который был четвертым в истории российским гонщиком «Формулы-1». Контракт команды Haas F1 Team с ним расторгли на фоне российской агрессии. Одной из причин включения Мазепина в санкционный список ЕС назвал участие во встрече с президентом России Путиным 24 февраля — в день начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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