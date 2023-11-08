Военный эксперт: ВСУ сбили россиян с толку на левом берегу Днепра 8.11.2023, 13:01

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Оккупанты паникуют, не понимая, зачем нужен новый плацдарм.

Украинские бойцы на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Риск окружения Авдеевки и дефицит ресурсов. Что происходит на фронте в преддверии зимы».

На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью оцепить ВСУ.

«Мы сбиваем их с толку. Они не знают, зачем этот плацдарм. А зачем - для того, чтобы установить там понтонные переправы и уже перевозить большое количество тяжелой техники, чтобы из этого плацдарма совершать атаки. Где мы это сделаем, они понять не могут, это очень разумная тактика», - рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

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