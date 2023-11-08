«Белорусским офицерам пора готовить операцию «Валькирия» 2 8.11.2023, 13:02

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О том, кто настоящие защитники страны.

Белорусский офицер в интервью сайту Charter97.org рассказал, что белорусов все еще могут отправить на войну в Украину.

В комментариях под статьей развернулась горячая дискуссия. Приводим некоторые из них.

«Учения» идут уже 80 недель. Вы что, в самом деле думаете, что это учения? Просто держат вас в подогретом состоянии на всякий случай и, возможно, этот случай вам на беду и подвернется. Но это ваш будет уже выбор».

«А на какие шиши будет воевать шкловский курощуп, если курощуп — попрошайка профессиональный, свои наворованные миллиарды на войну тратить не будет».

«А вы не идите, ведь вы давали присягу не на служение народу Беларуси, а на служение синепалому бандиту Лукашенко, который воровством и убийствами украл государственные структуры Беларуси, создал на ее территории очаг бандитизма и не является легальным представителем страны».

«Даже плешивый понимает, что этот приказ ему придется засунуть себе в задницу! Только поэтому он его и не отдает. Но если среди белорусских военных есть желающие удобрить собой поля Украины, то, как говорится, «вольному воля!»

«Пришло время для белорусских военных делать операцию «Валькирия». Уничтожить лукавого сумасшедшего со всеми Вольфовичами, Карпенковыми и ГУБОПИКами».

«Если вы — стадо баранов, вас обязательно куда-нибудь отправят. Не Лука, так кто-то другой».

«У меня жена украинка. Тесть и теща украинцы. Родня в Украине. Почему я должен идти в Украину на войну Путина воевать за московитов против близких и родных мне людей?»

«Лукашенко знает, что как только он отдаст приказ военным вступить в войну с Украиной — это будет его последний день у власти. Он не полез бы в эту войну, если бы знал, что вторая армия в мире так обделается».

«Отправляют покорных баранов на бойню. И если даже есть приказ, то этот приказ идет от самозванца».

«Таракан отдаст приказ на войну только в одном случае — если сзади будет пистолет, направленный ему в затылок. Ему миллион раз плевать на все и на всех, кроме власти над страной, которую он приватизировал осенью 1996 года. В Беларуси есть единственная вооруженая сила, способная воевать — полк им. К. Калиновского. Все то, что сегодня в погонах РБ, годится против пенсионеров, студентов и парадов. Клоуны это, а не армия. Наша армия воюет в Украине и дает жару российской вате», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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