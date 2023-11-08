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Вышедшие на пикет в Москве жены мобилизованных напугали депутата Госдумы РФ

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  • 8.11.2023, 13:13
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Вышедшие на пикет в Москве жены мобилизованных напугали депутата Госдумы РФ

Он обещал «разобраться» с Шойгу.

В России жены мобилизованных оккупантов пришли на митинг КПРФ и потребовали вернуть их мужей с войны в Украине.

Свои требования россиянки передали главному коммунисту России Геннадию Зюганову и председателю «Движения в поддержку армии» Виктору Соболеву, после чего разошлись, заявив, что «добились максимума». О требованиях поддерживающих войну россиянок рассказало российское издание ASTRA.

Издание опубликовало подборку видео с пришедшими на митинг КПРФ, посвященный годовщине октябрськой революции 7 ноября женщинами. Они развернули плакаты с требованиями вернуть их мобилизованных мужей с фронта.

Войну россиянки полностью поддерживают, но считают, что воевать должен кто-то другой, а не их мужья: те, мол, уже год «защищают родину» на территории соседнего государства.

Удалось участницам «митинга» пообщаться с депутатом Госдумы РФ, председателем «Движения в поддержку армии» Виктором Соболевым. Одна из женщин, срываясь на истерику, начала кричать ему, что ее ребенок «только начал к папе привыкать, а ему снова надо ехать». Еще одна заявила, что им уже не хочется даже денег и напомнила, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы обещал воюющим сейчас в Украине оккупантам ротации.

«Все, все, все! Как Шойгу обещал, так и будет. Я ему напомню», – не моргнув и глазом, ответил Соболев.

Также жены оккупантов поймали на митинге председателя КПРФ Зюганова. В разговоре с ним они заявляли, что поддерживают агрессию РФ против Украины, но хотят, чтобы их мужья вернулись домой.

«Но если нацисты победят, тогда ни вам, ни нам, никому жизни не будет», – заявил Зюганов, ввернув в разговор излюбленную страшилку российской пропаганды о «бендеровцах» в Украине и заявив, что российские коммунисты оккупантам «каждый день помогают».

При этом жены оккупантов горячо поддерживают войну – но требуют, чтобы все россияне отправились в Украину воевать.

«Я не против СВО. Я против того, что ребята постоянно там... Ребята после выздоровления опять же едут туда. Хромые, косые... Я, конечно, все понимаю. Но неужели в нашей стране нет здоровых ребят? Почему ранили – вернулись? Я считаю, что все должны попробовать и все должны сходить. Если это мобилизация для всех, значит все должны быть там», — заявила одна из жен.

Жен оккупантов чуть не повязали полицейские. И, судя по комментариям на видео, они не постеснялись прибегнуть к физической силе.

В итоге, в очередной раз выразив полную поддержку решениям президента РФ Владимира Путина и вручив свои обращения Зюганову и Соболеву, россиянки с чувством выполненного долга отправились по домам.

«Честно говоря, мы были уже готовы к тому, что нас повяжут, и мы поедем в отделение. Мы были готовы и к административке, ко всему... Естественно, это не могло остаться незамеченным и полиция нами заинтересовалась. У нас попытались проверить документы, нас отвели в сторонку. Нас всего было плюс-минус 10 человек, и столько полиции, сколько они к нам подогнали, это, конечно, было немножко смешно... Отдали мы Зюганову наше обращение, также он его передал Соболеву, я считаю, мы добились той программы максимум, которую хотели», — заявила журналистам одна из участниц акции.

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