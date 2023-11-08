ВНЖ в Польше по воссоединению семьи: как белорусам его получить 8.11.2023, 13:18

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Подробная инструкция.

Воссоединение семьи — это легализация пребывания супруги (-а) или несовершеннолетних детей лица, которое находится в стране на законных основаниях. В Польше в таком случае приглашающее лицо может иметь как польское, так и иностранное гражданство.

MOST подготовил подробный гайд о том, как получить вид на жительство в Польше на основании воссоединения семьи.

Кто может получить временный ВНЖ, а кто — постоянный

Рассчитывать на получение ВНЖ в Польше на основании воссоединения семьи могут:

- законные супруги;

- несовершеннолетние дети, в том числе усыновлённые;

- родители и опекуны несовершеннолетних детей, которые находятся в Польше на основании Международной защиты или по иным гуманитарным обстоятельствам.

Если приглашающий родитель, супруг (-а) и несовершеннолетний ребёнок имеют одинаковое гражданство, члены семьи могут претендовать на получение в Польше часового побыта. При этом приглашающий иностранец должен соответствовать одному из следующих требований:

- иметь сталы побыт или карту долгосрочного резидента ЕС;

- иметь часовы побыт не менее чем на протяжении двух лет, а действующее разрешение должно быть выдано на срок не менее года;

- иметь Blue card EU или ВНЖ на основании научной деятельности;

- иметь международную защиту (статус беженца или дополнительную защиту) или находится на территории страны по другим причинам гуманитарного характера.

Ребёнок приглашающего иностранца может получить сталы побыт в двух случаях:

- если он родился во время действия сталого побыта приглашающего родителя;

- во время рождения ребёнка родитель имел часовы побыт, но после получил сталы.

Если приглашающий родитель имеет польское гражданство, а второй родитель-иностранец не возражает, ребёнок может рассчитывать на получение гражданства, пропустив промежуточные варианты легализации пребывания на территории Польши.

Какие документы подготовить и куда их подавать

Документы на воссоединение семьи подаются в Департамент по делам граждан и иностранцев (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców) в Администрацию воеводства, в котором проживает приглашающая сторона.

Пакет документов включает:

- Заявление, заполненное на польском языке;

- Четыре фотографии иностранца-претендента, 3,5 х 4,5 см, сделанные не ранее, чем за 6 месяцев до подачи заявления;

- Три ксерокопии паспорта претендента;

- Подтверждение родства приглашающей стороны и претендента (свидетельство о браке, о рождении, усыновлении, установлении опекунства и т.п.);

- Документ, подтверждающий, что приглашающий иностранец пребывает на территории Польши законно и имеет право на воссоединение с семьёй;

- Подтверждение оплаты гербового сбора;

- Медицинская страховка для обеих сторон;

- Подтверждение стабильного и регулярного источника дохода, достаточного для проживания;

- Наличие места проживания (договор аренды, регистрация и другие).

От подачи трёх последних документов могут быть освобождены приглашающие иностранцы, которые находятся на территории Польши на основании международной защиты.

Оригиналы иностранных документов должны иметь присяжный перевод на польский язык.

Государственная пошлина при подаче документов на временный ВНЖ составляет 340 злотых.

По Закону об иностранцах срок рассмотрения заявки на получение временного ВНЖ не может превышать 60 дней. Однако некоторые другие документы, принятые в стране, позволяют увеличивать сроки рассмотрения.

Срок исчисляется от момента, когда все документы приведены в порядок. То есть когда исправлены ошибки и неточности, предоставлены дополнительные запрашиваемые ужондом документы.

Решение придёт заказным письмом. В случае положительного решения необходимо оплатить 100 злотых за получение пластиковой карты для взрослого и 50 злотых — для ребёнка.

Если претендент на воссоединение находится за пределами Польши, после получения положительного решения он получает национальную польскую визу типа D для въезда в страну. Документы на визу подаются в польское консульство либо в визовый центр.

Что делать в случае отказа?

В случае отказа воеводы приглашающий иностранец имеет право подать апелляцию в течение 14 дней с момента получения отказа. Апелляция оформляется письменным заявлением и передаётся на рассмотрение руководителя Управления по работе с иностранцами в Варшаву.

Если решение и в данном случае будет негативным, иностранец может обжаловать его в суде, подав заявление в течение 30 дней с момента получения отказа.

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