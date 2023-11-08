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Первые ласточки для Путина

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  • 8.11.2023, 13:26
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Первые ласточки для Путина
Фото: Getty Images

На сколько еще хватит запаса прочности у РФ?

Кремль в преддверии старта президентской избирательной кампании обеспокоен катастрофическим ослаблением рубля и ускорившимся ростом цен, поскольку это может снизить уровень поддержки российской власти со стороны населения. Впрочем, меры, направленные на борьбу с инфляцией и девальвацией, пока не приносят особых успехов, зато экономика страны-агрессора уверенно движется к рецессии. «Апостроф» разбирался, сможет ли путинский режим одновременно делать подачки беднеющему электорату и наращивать расходы на войну против Украины.

Ситуация в экономике России продолжает ухудшаться. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Центральным банком РФ.

Свой прогноз российский регулятор обновил в конце октября, когда в четвертый раз за последнее время поднял учетную ставку - до 15% годовых- с целью сдержать инфляцию и девальвацию.

Обвал рубля, который наблюдается с середины минувшего лета, российская власть также пытается остановить административными мерами, в частности, потребовав от экспортеров продавать на внутреннем рынке валютную выручку. Пока это помогает не очень – если в начале октября курс доллара перешагивал отметку в 100 рублей, то сейчас, после начала действия положения о продаже валюты и при новой учетной ставке, он находится в районе 93 рублей и, похоже, не собирается дальше снижаться.

Что касается инфляции, то она лишь набирает обороты. И, судя по прогнозу ЦБ РФ, сам регулятор не особо верит в эффективность принимаемых им мер по обузданию роста цен (повышение ставки как раз относится к классическим инструментам борьбы с инфляцией). Если еще недавно Центробанк России прогнозировал инфляцию на конец текущего года на уровне 6,6%, то сейчас уже рассматривается вероятность ускорения роста цен до 7,5%.

При этом, как раньше писал «Апостроф», реальная инфляция в РФ существенно превышает этот показатель, а рост цен на продукты питания в среднем находятся у отметки в 20%.

Еще не так давно международные финансовые организации прогнозировали для РФ умеренный экономический рост. Так, например, МВФ даже улучшил его с 1,5% до 2,2%. В свою очередь, Всемирный банк в октябре спрогнозировал, что ВВП РФ вырастет в этом году всего на 1,6%.

Однако эти прогнозы делались до того, как российский регулятор повысил ставку до 15%. После этого иллюзий уже ни у кого не осталось, а ЦБ России фактически «обнулил» экономический рост страны. В «московских гостинных» заговорили о грядущей рецессии (в строгом смысле рецессия - это падение экономики на протяжении двух кварталов подряд, однако она трактуется достаточно широко и часто под ней понимается устойчивое замедление экономического роста).

В ожидании кризиса

Как было замечено выше, повышение учетной ставки, как правило, приводит к замедлению инфляции и девальвации, но, как мы видим, особых успехов на этих направлениях в РФ не заметно. При этом высокая ставка способствует также замедлению, а то и вовсе остановке роста ВВП (кредитование становится дороже, что охлаждает деловую активность), о чем честно предупреждает центробанк страны-агрессора.

Аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак не исключает, что российский ВВП до конца текущего года все же вырастет более, чем на 2%, но только благодаря низкой сравнительной базе с 2022 годом, в который экономика РФ из-за санкций сжалась на 2,1%.

«Однако конечная цифра во многом будет зависеть от темпов инфляции. Если она продолжит набирать обороты до конца года, то фактический рост ВВП РФ может оказаться даже ниже 2%», - сказал эксперт в комментарии «Апострофу».

Что касается следующего года, то, по мнению Орыщака, рост будет еще более вялым – на уровне 0,7-0,9%.

«Но эта оценка не включает в себя высоко вероятное ухудшение ситуации в мировой экономике и снижения спроса на энергоносители - основной экспортный товар РФ, - добавил аналитик. - Если мировая конъюнктура ухудшится, а на это сейчас указывают замедление роста в Китае, охлаждение рынку труда в США и рецессия в еврозоне, то экономика РФ вместо роста в 2024 году покажет спад».

Правда, проблемы могут проявиться уже и в этом году. Серьезным сигналом является неуклонное падение промышленного производства в РФ – в июне оно составило 0,2%, в июле – 0,1%, а в августе – 0,3%. И это при том, что сейчас в военную промышленность вливаются колоссальные суммы. Таким образом, если вынести за скобки ВПК, российская промышленность катится в пропасть.

Еще один критический риск для экономики агрессора – уже упомянутая инфляция. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в российской власти, если инфляционные риски не снизятся, учетную ставку до конца года поднимут снова.

А это еще больше ударит по экономическому росту.

«Состояние близкое к стагнации, - констатирует в разговоре с «Апострофом» экономист, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран. - Я бы даже не смотрел на их официальную статистику. Рост ВВП у них зависит от цен на нефть, а инфляцию их Госстат «нарисует» такую, как скажут в Кремле».

По его словам, основная проблема страны-агрессора состоит в том, что санкции нанесли огромный ущерб целым отраслям ее экономики, в частности, таким, как автомобилестроение и авиация (практически каждую неделю появляются сообщения об отказе двигателя или «жесткой» посадке самолета – «Апостроф»).

«Этот процесс начал сопровождаться локальными кризисами на отдельных отраслевых рынках: рост цен на бензин и дизтопливо внутри РФ, срыв летней навигации на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, проблемы с логистикой на РЖД (госкомпания «Российские железные дороги»), - рассказывает Шапран. - Добавим к этому все более растущую зависимость от КНР и проблемы с поступлением СКВ на российский валютный рынок, и мы получим большой букет будущих рисков, которые станут катализатором экономического кризиса в РФ».

Война как приоритет

Но, похоже, российскую власть эти риски, пока, по крайней мере, не особо беспокоят. Ведь для нее сейчас главный приоритет – война с Украиной, о чем в сентябре открытым текстом говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Напомним, в довоенном 2021 году военные расходы России составили 3,6 триллиона рублей, а в 2022 году они выросли почти вдвое – до 6,4 триллиона рублей. При этом в бюджет 2024 года расходы на войну заложены на уровне 10,8 триллиона рублей. «Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно - безусловный наш приоритет», - заявил тогда Силуанов на одном из публичных мероприятий.

Но будет ли у страны-агрессора достаточно средств на войну с нами в условиях рецессии и более широкой деградации, причем не только экономической?

По словам Максима Орыщака, на сегодня Россия имеет финансовую «подушку безопасности» в размере примерно 175 миллиардов долларов. И, если исходить из чисто математических расчетов, этих денег при уровне расходов, которые заложены в бюджет-2024, должно хватить на 2-2,5 лет войны.

«А при более низком уровне расходов, например, как в 2023 году, РФ хватит денег и на целых шесть лет войны», - добавил он.

Однако одной математикой дело вряд ли обойдется.

«Запас прочности рассчитывать сложно, поскольку диктатура при дефиците ресурсов сразу же призывает население затянуть пояса. Например, у них в 2024 году не будет индексаций выплат бюджетникам, - поясняет Виталий Шапран. – То есть тут не только финансовый вопрос, тут вопрос сочетания терпения российского социума с готовностью путинского режима расставаться с деньгами».

По его словам, накачивать пропагандой беднеющее население Кремль сможет еще год-полтора, пока не начнутся протесты.

«Первые ласточки мы уже видели - бунт Пригожина, беспорядки в Дагестане. И выход из-под контроля социума может значительно ускорить экономический коллапс даже при относительно здоровых финансах», - резюмировал эксперт.

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