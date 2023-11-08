Белорус Егор Шарангович признан первой звездой матча «Калгари» – «Нэшвилл» 8.11.2023, 13:27

Хоккеист заработал два результативных балла.

В ночь на 8 ноября в регулярном чемпионате НХЛ «Калгари» дома переиграл «Нэшвилл» – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0). Белорусский форвард победителей Егор Шарангович заработал два результативных балла, сообщает «Трибуна».

Хоккеист провел на льду 17:55 (24 смены), из них 01:37 – в большинстве, 01:51 – в меньшинстве, исполнил 5 бросков в створ ворот. По итогам матча Шарангович признан первой звездой.

В 12 играх сезона Шарангович набрал 5 (2+3) очков.

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