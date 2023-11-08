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Кто кладет трубку первым: тонкости этикета телефонных разговоров

  • 8.11.2023, 13:43
  • 1,412
Кто кладет трубку первым: тонкости этикета телефонных разговоров

Правила, о которых знают не многие.

В телефонном режиме проводят переговоры, предоставляют консультации, договариваются о встречах. Сайт OBOZ.UA собрал самые полезные правила телефонного этикета, о которых не все знают.

Правило 1

При деловых переговорах телефон не рекомендуют класть на стол. Лучше, чтобы он временно находился в кармане или сумке – конечно, если вы не ждете срочного сообщения или звонка.

Правило 2

Не следует постоянно переключать внимание на смартфон во время встреч. Предупредите заранее, если вы ожидаете важный звонок. Поднимайте трубку, предварительно извинившись перед собеседником.

Правило 3

Не повышайте тон и не пытайтесь говорить слишком громко, отвечая на звонок. Динамики современных смартфонов очень чувствительны, а если разговору мешает шум фона, всегда можно перезвонить позже.

Правило 4

Худший моветон – писать сообщения под столом во время переговоров или встреч либо «условно незаметно» скролить ленту новостей или соцсетей.

Правило 5

Звонить по рабочим вопросам следует в рабочее время. Каждый человек самостоятельно устанавливает правила личного общения, но старайтесь не беспокоить коллег или руководство ранним утром или поздно вечером – конечно, если это не форс-мажорный случай.

Правило 6

Избегайте громких телефонных разговоров в общественных местах: не всем хочется выслушивать личные драмы или рабочие проблемы.

Правило 7

Если связь внезапно прервалась, перезвонить согласно этикету должен инициатор звонка. Всегда спрашивайте, удобно ли собеседнику сейчас разговаривать, вместо того чтобы сразу излагать суть вопроса.

Правило 8

Специалисты по этикету советуют сразу здороваться, отвечая на звонок, ведь слова типа «алло», «да», «слушаю» не несут никакого содержания.

Правило 9

Если вы сотрудник компании и к вам звонят по какому-то вопросу, не стоит говорить «я не знаю». Лучше сказать: «позвольте я выясню этот вопрос», «вы можете немного подождать, пока я узнаю нужную информацию?», «Ваш вопрос требует детального изучения, мы вам перезвоним» и т.д.

Правило 10

Нет четких правил завершения разговора, но эксперты по этикету говорят, что лучше, когда разговор заканчивает инициатор звонка, а в деловых переговорах – старший по должности.

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