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Франция взялась за антисемитов из РФ и ЧВК «Вагнер»

  • 8.11.2023, 13:56
Франция взялась за антисемитов из РФ и ЧВК «Вагнер»

Устанавливаются заказчики антисемитских акций.

Более 200 звезд Давида нарисовали на зданиях за последнюю пару недель во Франции, где из-за военного конфликта в Израиле резко выросло число проявлений антисемитизма.

По предварительным данным местных прокуроров, граффити мог заказать общающийся по-русски человек из-за рубежа, а распространять картинки в соцсетях стали аккаунты, подконтрольные ЧВК «Вагнер».

Французская прокуратура заявила во вторник, что полиция задержала мужчину и женщину, уроженцев Молдовы, которых в конце октября видели рисующими спреем синюю звезду Давида на одном из парижских зданий. В их телефоне нашли переписку по-русски, в которой им давали задание за плату нарисовать звезду.

Заказчик граффити, по-видимому, находится за границей, считают прокуроры. Изучение переписки в телефоне задержанных позволило выйти еще на одну пару, которая также с ним контактировала и на этой неделе рисовала аналогичные звезды в Париже и предместьях столицы. Вторая пара уже покинула страну, но ее сопровождал еще один человек, делавший фотографии.

За последний месяц во Франции и других европейских странах уже были случаи антисемитизма, когда шестиконечная звезда появлялась на домах или магазинах евреев. Однако в данном случае ее рисовали на самых разных зданиях.

Одновременно изображения с синими граффити стали распространять многочисленные боты, подконтрольные, как считается, наемнической группировке «Вагнер», рассказал (The Wall Street Journal https://www.wsj.com/world/europe/france-investigates-possible-russian-link-to-star-of-david-graffiti-in-paris-ff16da15) французский чиновник. По его словам, вначале они появились в российском аккаунте на Х (бывший Twitter). Практически сразу же были сделаны тысячи репостов, «это была абсолютно искусственная» активность, говорит чиновник. Особенно высокой она была именно в Х, хотя картинки стали распространяться и в других соцсетях.

Из основных медиаплатформ X является крупнейшим источником дезинформации, и особенно высокую активность там проявляет Россия, говорилось в сентябрьском докладе Еврокомиссии.

За последний месяц власти Франции зарегистрировали 1100 актов антисемитизма и задержали 502 человека, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Руководители обеих палат французского парламента призвали в воскресенье провести в Париже марш против антисемитизма.

На днях Еврокомиссии заявила, что из-за израильско-палестинского конфликта число инцидентов на антисемитской почве в Европе достигло беспрецедентных уровней, а «европейские евреи сегодня снова живут в страхе». «Все эти действия противоречат базовым ценностям нашего образа жизни. Евреи, мусульмане, христиане — никто не должен бояться дискриминации или насилия из-за своей религии или национальной принадлежности», — говорится в ее заявлении.

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