закрыть
8 ноября 2023, среда, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Островце устроили драку из-за взятой по ошибке куртки

13
  • 8.11.2023, 13:59
  • 6,750
В Островце устроили драку из-за взятой по ошибке куртки

Один из участников погиб на месте.

В Островце в минувшую пятницу произошла драка со смертельным исходом — молодой человек упал с лестницы, ударился головой о ступени и погиб. Причиной раздора стала куртка, которую по ошибке взяли в раздевалке, сообщили в милиции.

Все случилось под местным молодежным центром в ночь с пятницы на субботу, 4 ноября. Около 4 часов между двумя компаниями началась потасовка из-за взятой по ошибке куртки. В какой-то момент двое парней 24 и 29 лет оттеснили ближе к лестнице третьего и ударили в живот и по лицу.

24-летний молодой человек упал на ступеньки, ударился о них головой и больше не вставал. Вскоре он погиб.

Всех участников драки уже установили, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко