В Островце устроили драку из-за взятой по ошибке куртки 13 8.11.2023, 13:59

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Один из участников погиб на месте.

В Островце в минувшую пятницу произошла драка со смертельным исходом — молодой человек упал с лестницы, ударился головой о ступени и погиб. Причиной раздора стала куртка, которую по ошибке взяли в раздевалке, сообщили в милиции.

Все случилось под местным молодежным центром в ночь с пятницы на субботу, 4 ноября. Около 4 часов между двумя компаниями началась потасовка из-за взятой по ошибке куртки. В какой-то момент двое парней 24 и 29 лет оттеснили ближе к лестнице третьего и ударили в живот и по лицу.

24-летний молодой человек упал на ступеньки, ударился о них головой и больше не вставал. Вскоре он погиб.

Всех участников драки уже установили, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

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