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В России спрос на учителей китайского языка подскочил почти на 70%

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  • 8.11.2023, 14:04
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В России спрос на учителей китайского языка подскочил почти на 70%

Китайский могут включить и в программу российских вузов.

Российским компаниям срочно потребовались учителя китайского языка: спрос на них в начале ноября вырос на 67% по сравнению с прошлым годом. Это показало исследование сервиса «Авито Работа».

Одновременно с ростом спроса на специалистов по китайскому растет и уровень их зарплат. В среднем он увеличился на 64% за год против роста на 11% у учителей по другим предметам, пишет The Moscow Times.

Так, например, в Москве в центре китайского языка педагогу предлагают официальную зарплату от 50 тыс. до 80 тыс. руб. в месяц при плавающем графике. При этом максимальные значения по оплате труда достигают 120 тыс. руб. в месяц.

Ранее помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко заявил о намерении властей включить китайский язык в программы российских вузов. Он объяснил это тем, что китайский становится «одним из главных» мировых языков в науке и на нем издается уже 30% научной литературы.

В Госдуме призвали также включить китайский в обязательную школьную программу, отказавшись при этом от английского. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев, а спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал английский — «мертвым» языком.

Перед этим Центробанк решил наладить профессиональное взаимодействие своих сотрудников с коллегами из Пекина и ввел программу обучения китайскому языку. В год проходить языковые курсы будут до 32 работников ЦБ.

Весной этого года Московский физико-технический институт (МФТИ) также провел языковую ревизию: заменил изучение испанского, французского и немецкого языков на китайский. Это решение руководства вуза спровоцировало масштабный протест студентов, которые готовы были устраивать бунты, пикеты и бойкоты. Несмотря на несогласие студенческой общественности, вуз сделал китайский вторым обязательным.

Специальный опрос банка «Открытие» к Дню китайского языка 20 апреля показал, что на фоне войны в Украине и «разворота на Восток» доля россиян, считающих китайский самым необходимым иностранным языком, выросла в три раза — до 16%. При этом наиболее востребованным он оказался в регионах, которые географически близки к Китаю.

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