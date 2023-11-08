«В квартире выросли грибы!» 8.11.2023, 14:12

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Что происходит в «спрятанном» квартале трехэтажек у Комсомольского озера в Минске.

В живописном месте в двух шагах от Комсомольского озера расположился интересный квартал. Здесь построено одиннадцать трехэтажек послевоенного времени. Все они объединены одним двором. Это сейчас в его середине построили многоэтажку, детский сад, школу и несколько детских площадок. Раньше же здесь все выглядело по-другому.

Журналисты realt.by побывали у них и узнали у местных жителей, как там живется.

Если не знать, что рядом с одним из самых популярных среди минчан мест находится такой квартал, его с легкостью можно пропустить.

Фасады здесь непримечательные, по некоторым видно, что они уже давно нуждаются в ремонте. И это неудивительно, ведь трехэтажки на Нововиленской строились еще в 1958—1959 годах.

«Нам казалось, что это лучшие условия»

В то время квартиры здесь считались «богатыми», все из-за того, что они уже были с удобствами. На момент сдачи дома в них была вода и отопление. Местная жительница Галина Петровна переехала сюда как только дом сдали в эксплуатацию. До этого она жила совсем недалеко, на улице Прогрессивной.

— Там мы жили в частном доме, где не было никаких удобств вообще, а потом всей большой семьей из шести человек переехали сюда, в совершенно новый дом. Квартиру получала мама, их сразу давали одну на семью. Нам тогда выделили двухкомнатную. Сейчас я уже переехала и живу в однокомнатной, но это судьба так сложилась.

В этих домах планировка примерно одинаковая. На площадке всего четыре квартиры: две двухкомнатные и две однокомнатные. Метраж совсем небольшой: двушка примерно 26 квадратов, однушка — 19.

— Тут изначально не было никаких печек или газовых баллонов, сразу паровое отопление. Также в доме была вода. И после нашего частного дома нам казалось, что это лучшие условия. Здесь же еще есть и подвалы, у каждой квартиры свой.

Женщина вспоминает, что в домах изначально не было ванных, только совмещенные душ и туалет. Ситуация изменилась во время капитального ремонта, он здесь проводился в 80-х. Тогда желающим души заменили на ванные. После этого капитальный ремонт не делался.

— У нас трубы не менялись со дня сдачи дома в пользование, поэтому ремонт — это необходимость.

«У меня в квартире даже грибы росли»

О необходимости капитального ремонта говорит и Елена.

— Мы его очень давно ждем, примерно семь лет назад обещали, но так ничего не сделали, а дом находится уже в плачевном состоянии. Менять нужно все. Квартиры здесь старые, особенно страдают первые этажи. Я сама на первом живу и знаю, о чем говорю. Меня, например, соседи сверху несколько раз затапливали, а внизу, под квартирой, находится бойлерная, в которой все время сырость. У нас поэтому в квартире постоянно плесень, даже грибы росли. И эта проблема первых этажей не только у нас в доме, но и в соседних. К тому же, все коммуникации здесь плохие и старые, я вот трубы меняла уже несколько раз.

Сама женщина живет в доме не с самого его основания, но более двадцати лет. Муж когда-то заселился сюда с матерью, а потом переехала и Елена. Жительница не застала изменения, которые происходили с домами и двором, но охотно поделилась воспоминаниями местной старожилки бабы Шуры.

— Я сама живу здесь не так давно, но очень много общалась с ней. Она жила здесь с основания дома. Муж у нее был военный, ему-то и дали здесь квартиру. Заселились сразу, как только сдали дом, в августе 1958-го. А так тут мало живет тех, кто заселился в первые годы со дня сдачи дома, остались единицы.

Больше баба Шура рассказывала Елене о дворе. Напротив дома, где она жила, стояли бараки с деревянными лестницами. Их строили еще немцы. В бараках не было никаких удобств. Во дворе стоял общий туалет, воды горячей не было, только кран с холодной. Люди ходили мыться в баню. Были здесь и сараи: кто-то держал свиней и кур, кто-то хранил в них картошку. А еще в бараках было печное отопление. Постройки снесли еще в 2000-х. Потом эта учесть постигла и сами бараки.

Кстати, на их месте планируют построить «Голландский квартал». Анонсировали это решение еще в 2018 году. Тогда говорилось, что на Нововиленской возведут 6 тысяч квадратных метров жилой площади или примерно 80 квартир. Сообщалось, что их будут предлагать всем желающим, но цена квадрата будет выше, чем в стандартных новостройках. В конце 2022-го появилась информация о том, что строительство квартала начнется во втором квартале 2023-го, но пока никаких продвижений в этом направлении там не наблюдается.

«Нас тоже хотели сносить»

Разговоры о том, что послевоенные трехэтажки снесут также были. Об этом упоминает местная жительница Валентина.

— Слухи такие были давно. Говорили, что будут или сносить, или делать капитальный ремонт. Потом хотели строить что-то новое для нас, потому что расселить такое количество людей нет возможности. Но так это все и осталось на уровне разговоров. А еще нам обещали сделать надстройку на два этажа, но видимо для этого не нашлось инвестора. У жильцов даже уже брали согласие, но дело дальше так и не пошло.

«Жилье давали людям разных профессий»

Своими воспоминаниями о жизни в трехэтажке делится и Ольга. Квартиру здесь получили ее родители. Ее отец работал в троллейбусном депо, жилье выделили ему.

— Но вообще здесь жили и учителя, и милиционеры, и работники райисполкома. В общем, представители самых разных профессий.

Сама женщина родилась здесь. Для нее жизнь в трехэтажке наполнена воспоминаниями.

— Когда я родилась, мой отец посадил здесь, во дворе, елку. Она до сих пор стоит, ей уже 51 год. Раньше тут папа еще и беседку построил, она стояла рядом с этой елью, но ее уже снесли. Еще помню, что раньше здесь недалеко была школа, потом перенесли, а на ее месте построили РУВД Центрального района. Садик, который во дворе, уже был, когда я родилась, так что он сохранился, правда, уже обновленный. Вообще, здесь район очень хороший, рядом парк и речка. Сейчас, конечно, лучше стало — все дорожки сделаны, поставили скамейки, приятно находится.

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