Латвия призвала ограничить коммерческий ввоз в ЕС кошек и собак из Беларуси 2 8.11.2023, 14:26

На границе уже усилен контроль.

Глава Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (PVD) Марис Балодис обратится в Еврокомиссию с просьбой ввести ограничения на коммерческий ввоз кошек и собак из Беларуси и России. Причина в том, что в последнее время через Латвию в ЕС из третьих стран ввозится множество кошек и собак, нередко с нарушениями в сопроводительных документах, это вызывает опасения за истинное состояние здоровья животных и создает риск распространения бешенства, пишет Delfi.

Служба уже усилила контроль коммерческих поставок собак и кошек на границе. У животных берут кровь, чтобы убедиться, что они действительно привиты от бешенства. В 6 из 14 исследованных образцов уровень антител в крови животных оказался недостаточен для защиты от бешенства. Во всех случаях это были собаки из Беларуси и России с ветеринарными сертификатами, выданными в Беларуси, и паспортами, выданными в России. Заказчиками этих собак указаны люди из разных стран ЕС, а также приюты для животных в Германии.

В то же время известны несколько случаев, когда адреса заказчиков в Италии, Бельгии, Франции, указанные в сопроводительных документах на животных, оказывались фальшивыми или вообще несуществующими. Это вызывает подозрения, что на самом деле животных отправляют совсем в другие страны. С начала года Латвия подготовила 15 отчетов о нарушениях.

Из Беларуси и России через латвийскую границу в разные страны Европы каждый месяц ввозится более 1000 кошек и собак, при этом Латвия за девять месяцев этого года была пунктом назначения только для 38 животных.

Латвийская лаборатория научного института BIOR, которая делает тесты на антитела против бешенства, регулярно получает из стран ЕС запросы об аутентичности сертификатов, якобы выданных институтом. Все эти сертификаты связаны с ввозом собак и кошек из третьих стран, и большинство из них оказалось поддельными.

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