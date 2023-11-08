Еврокомиссия официально рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС 2 8.11.2023, 14:33

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия официально рекомендовала начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом сегодня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейская комиссия подготовила отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами на пути присоединения к ЕС. В нем она рекомендовала начать переговоры по вступлению нашей страны в Европейский союз.

Подробности сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет ЕК по расширению.

Путь Украины в ЕС

Заявка на членство

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз по специальной процедуре. Это произошло 28 февраля 2022 года.

После чего в кратчайшие сроки Украина заполнила две части опросника от Еврокомиссии для оценки возможности получить статус кандидата в члены ЕС.

Кандидатство

Уже 8 июня прошлого года Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку предоставления кандидатства Украине, а 17 июня положительный вывод о статусе обнародовала Еврокомиссия и выдвинула семь требований.

Впоследствии Европейский совет 23 июня 2022 года предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры блока.

Также Европейская комиссия объявила свою первую устную оценку нашей стране-кандидату в члены Евросоюза.

Переговоры о вступлении

Следующий шаг, который проходит в пути Украины в ЕС - это рекомендация по началу переговоров о вступлении в Европейский союз, о чем сегодня говорилось в ежегодном отчете ЕК.

Следует подчеркнуть, что этот этап, касающийся открытия переговоров, далеко не завершен. Ведь странам-членам ЕС в декабре этого года еще предстоит принять официальное решение.

Украинские власти неоднократно заявляли, что рассчитывают на начало переговоров до конца 2023 года. Для этого нашему государству нужно выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Какие требования ЕС

Вместе со статусом кандидата в члены ЕС Украина получила перечень условий, которые необходимо выполнить для дальнейшего продвижения по пути евроинтеграции, а именно:

реформа Конституционного Суда согласно рекомендациям Венецианской комиссии;

продолжение реформ судебной системы;

усиление борьбы с коррупцией, назначение нового руководителя САП и нового директора НАБУ;

принятие закона о борьбе с отмыванием денег;

воплощение антиолигархического закона;

введение независимого регулятора СМИ, согласование законодательства об аудиовизуальных медиауслугах с европейским;

завершение реформы законодательства о нацменьшинствах.

Еще в сентябре этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на правительственном уровне Украина полностью завершила выполнение всех семи рекомендаций ЕС, мнение которого далеко не совсем совпало с оценками блока.

Так, 22 июня еврокомиссар Оливер Вархеи сообщил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций по началу переговоров о вступлении в ЕС. Остальное он отнес к «находящимся на стадии реализации».

В то же время вчера СМИ сообщили, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС. В части борьбы с коррупцией, политики нацменьшинств и ограничения влияния олигархов остались замечания.

В то же время Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ЕК может рекомендовать начать официальные переговоры с Украиной только после того, как она завершит все реформы и предпримет шаги по законодательству в отношении нацменьшинств, борьбы с коррупцией, а также деолигархизации и лоббирования.

Когда Украина может стать членом ЕС

После кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Европейского союза. Обсуждение разделено на десятки разделов, относящихся к основным законам, правам и обязанностям, объединяющим всех участников блока.

Только после их последовательного согласования и внедрения реформ возможно заключение договора о членстве. Документ должен быть одобрен Советом ЕС, отдельно парламентами каждой страны Европейского союза и большинством голосов Европарламента.

Следует отметить, что часто процесс вступления часто затягивается от нескольких лет до десятилетий.

Своим амбициозным планом вступления в ЕС поделилась недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может присоединиться к Европейскому союзу в течение двух лет. Похожие надежды у правительства и у президента Владимира Зеленского.

Более осторожны оценки у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявляла, что нет четких сроков относительно членства Украины.

При этом президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Западные Балканы, что страны-члены ЕС должны быть готовы к расширению блока к 2030 году.

В то же время впоследствии в ЕС успокоили, объяснив, что озвученный Мишелем термин рассматривается только как ориентир. Поскольку благодаря Украине этот процесс будет идти быстрее.

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