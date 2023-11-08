«Хотите верьте, хотите нет, но в наш магазин выстраивались огромные очереди» 1 8.11.2023, 14:51

3,478

Как бизнес-леди бросила сеть бутиков и стала гештальт-терапевтом.

Стать лекарем человеческих душ можно в любом возрасте. Главное иметь жизненный опыт и желание постоянно учиться.

Бизнес у белоруски Светланы Василевской шел хорошо. Вместе с напарницей она владела сетью магазинов брендовой женской одежды, обуви и аксессуаров. В какой-то момент их бутики были почти во всех крупных торговых центрах Минска.

А потом жизнь сделала резкий поворот, который занес Светлану совершенно в иную сферу, пишет Tochka.by.

Как найти одежду для очень худой девочки

Как рассказала Василевская, красивую одежду она любила с детства, но с подбором всегда были проблемы: «Во-первых, я выросла в деревне под Смолевичами, а там какой выбор нарядов? Никакого. Во-вторых, я была очень худая. В первом классе весила 16 килограммов. Но я все равно хотела носить не то, что родители купили, а то, что мне самой нравилось».

Фото: svetasvog / Instagram

Светлана с благодарностью говорит о маме, которая терпеливо моталась с дочерью то в райцентр, то в Жодино, то в столицу, чтобы отыскать нужную юбку, блузку или платье. Одежду, как правило, покупали на рынках.

На поиски подходящей вещи порой уходил месяц, но мама терпела. В том числе причитания продавщиц и случайных покупательниц, которые, завидя такую худую девочку, нередко спрашивали маму: «Что ж вы дочку свою не кормите?».

Как начался бизнес

Окончила Светлана Минский государственный лингвистический университет, выучилась на переводчика. По специальности не работала, хотя вузу за образование признательна: общаться на английском приходится регулярно.

Вспоминает, что уже на третьем курсе начала заказывать через интернет модные вещи и продавать их девчонкам. Спрос начал расти. В 23 года открыла свой первый магазин Svog в торговом центре «Московско-Венский».

Площадкой для раскрутки тогда служила сеть «ВКонтакте», через которую покупательницы выбирали понравившиеся образцы одежды и оформляли заказы.

Светлана и ее напарница отыскали поставщиков, наладили устойчивые связи, продумали логистику. В общем, дело пошло.

«Хотите верьте, хотите нет, но в наш магазин порой выстраивались огромные очереди. Модные вещи разлетались как горячие пирожки. Наш бренд стал узнаваемым. Если общалась с девушками из Беларуси за границей, они чаще всего знали о нем», – вспоминает собеседница.

Говорит, что поначалу почти всю прибыль вкладывали в приобретение нового товара. Бизнесу обучались на ходу. Потом из небольшого помещения переехали в более просторное, открыли новый магазин, еще один...

В общем, на протяжении одиннадцати лет все складывалось неплохо. Светлана успела почувствовать себя настоящей бизнес-леди, у которой было свое дело. Вполне успешное.

А потом настал перелом

Кризис случился с началом пандемии: люди спрятались в домах, им стало не до походов по магазинам, ресторанам и театрам, из одежды самыми востребованными оказались спортивные костюмы.

«Мы как раз новую весеннюю коллекцию модной одежды завезли. Она оказалась никому не нужна. Полный пролет. И при этом мы не знали, нужно ли в принципе закупать что-то еще, изменится ли ситуация к лучшему. И тут еще и у поставщиков начались серьезные проблемы», – вспоминает Светлана.

Пришлось сокращать персонал, закрывать магазины. А тут еще и разлад на личном фронте произошел: бизнес-леди рассталась со своим молодым человеком.

«Проблемы как-то разом навалились. Я вообще не понимала, что делать и как дальше жить. Потеряла опору и ориентиры. Хотелось куда-то убежать, спрятаться», – признается собеседница.

Как можно стать психологом

Личностный кризис тем не менее побуждал искать выход, а тут еще и встреча с приятельницей произошла. Она давно уже перебралась в США, но приехала в Беларусь. Рассказала, что в Минске ходила к психологу, которая помогла разобраться со многими проблемами. Василевская попросила номер телефона специалиста.

На сеансы ходила четыре месяца. Слушала, выговаривалась, выпускала пар, училась, докапывалась до корней проблем, находила решения.

Тот опыт был положительным, он дал толчок в правильном направлении.

Вот так постепенно и созрело желание окунуться в мир психологии. Поступила на факультет психологии семейных отношений педуниверситета имени Максима Танка.

«Я жадно впитывала новые знания и уже за первый месяц обучения узнала о себе гораздо больше, чем за все предыдущие годы жизни. Это было очень интересно и полезно», – делится Светлана.

Фото: svetasvog / Instagram

Параллельно поступила в Московский институт гештальт-терапии, где обучение длится семь лет. Захотела освоить и этот психологический подход. Также сейчас учится на сексолога и коуча.

По ее мнению, изучать психологию сразу после школьной скамьи сложно. Помимо теоретических знаний профессия подразумевает наличие жизненного опыта, определенной зрелости.

«Лично я, мои знакомые только после двадцати семи лет начали действительно что-то понимать про себя, про окружающий мир. Очень сложно в кресле психолога выдерживать наваливающееся напряжение, переживания, с которыми приходят люди. Не каждая юная психика с этим справится», – считает Василевская.

Почему психологи – травмированные люди

Вот уже два года Светлана Василевская – практикующий психолог.

Сейчас работает с детско-родительскими, семейными и партнерскими отношениями, с самооценкой, самореализацией и личными границами.

Ее целевая аудитория – девушки и молодые люди от 25 до 40 лет: «Я замечаю, что клиенты всегда чем-то похожи на меня. Их запросы еще никогда не ставили в тупик, так как я сама задавала такие вопросы психологам. Мой личный опыт достаточно богат и разнообразен: пережила отношения с абьюзером, взлет и падение бизнеса, два переезда и смену деятельности».

Собеседница считает, что все эти обстоятельства, а также полученные теоретические знания и практические навыки позволяют продуктивно помогать клиентам.

«Если у человека жизнь ванильно-розовая, он вряд ли подастся в психологи. Сюда прежде всего идут те, кто хочет разобраться со своими проблемами, а потом и другим помогать», – утверждает Светлана.

Одновременно с этим она подчеркивает, что эта профессия все время требует от человека новых знаний, навыков и умений. Именно поэтому Василевская продолжает учиться.

«Получить очередной сертификат – не самоцель. Изучая психологию, нельзя останавливаться», – поясняет собеседница.

О размере нынешних доходов Светлана говорит, что рассчитывает постепенно выйти на уровень, сопоставимый с тем, который был в бизнесе и даже превысить его, «но для этого нужно еще немного потрудиться».

Немного о личном

Что касается личной жизни, то и она, по признанию собеседницы, наладилась.

Фото: svetasvog / Instagram

«У меня сейчас отношения, о которых я всегда мечтала – там есть любовь, понимание, поддержка. Меня балуют, делают сюрпризы, мы много путешествуем и почти никогда не ругаемся. Он – иностранец, так что знание английского языка, полученное в родном вузе, весьма кстати», – признается Светлана.

Скучает ли по торговому бизнесу? Говорит, что уже нет, потому что нашла себя в другом деле, которое представляется весьма перспективным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».