Будет интересно Блогер Anti-colorados

8.11.2023, 14:57

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По рядам оккупантов прокатилась паника.

Как это обычно бывает, ВСУ с хорошим лагом по времени дали некоторые ориентиры по ракетному удару, совершенному неделю назад по расположению штаба группировки войск противник «Днепр» в районе временно оккупированного Геническа. Собственно говоря, военные официально подтвердили сам факт удара, что бывает отнюдь не всегда. Кроме того, установлены фамилии трех полковников, которые находились на совещании в момент удара и теперь уже слушают песни Кобзона о том, как тлеет уголек. Это отнюдь не свидетельствует о том, что «закобзонить» удалось только трех полковников. Просто достоверно удалось идентифицировать содержание трех черных пакетов, а по остальным еще имеются открытые вопросы.

Насколько можно понять, именно такая работа ведется на основании данных, полученных из их закрытых сводок, циркулирующих в министерстве Шойгу, и тут есть нюансы, которые следует учитывать. Дело в том, что конкретные имена покойников указываются относительно тех, у кого звание было от полковника и выше. Остальное шифруется самыми замысловатыми способами. Одно время отчитывались о количестве тушек – подполковников и ниже, но это было не слишком секьюрно. Тогда стали пользоваться термином «окорочка», а в последнее время они все же нашли способ закрывать данные о потерях более тщательно.

Наверх сообщают вес окончательно пришвартованных военных. Мало того, они постоянно меняют единицы измерения. От килограммов и центнеров они ушли давно, теперь оперируют фунтами или пудами, а в отдельных донесениях уже фигурируют сажени и аршины. Ну что же, как говорил классик: «аршином общим не измерить». Именно поэтому мелкие детали налета уже пускай разбирают специалисты, а главное то, что украинские военные, в очередной раз, приняли самое активное участие в совещании командования их группировки войск. Скажем так, не важно, что именно там обсуждалось, но наши военные там вышли с что называется – встречным предложением, продолжить совещание с огоньком. Вот это было самое важное во всем совещании.

Нечто подобное в комментариях ВСУ ожидается и по поводу вчерашнего удара по Донецку, где прилетело в здание, где располагался «Республиканский центр беспилотных систем». Проще говоря, в здании находились курсы подготовки операторов дронов. Судя по тому, что прилетело среди белого дня, занятия как раз были в разгаре и курсанты конспектировали очередную лекцию инструктора. Но в этот момент они услышали хлопок и как только все стихло – шелестение билетов на концерт Кобзона, которые выдавали вместо корочек пилотов дронов.

По разным данным именно дроноводы могли оказаться бонусом, а основной целью было нечто другое. В этом же здании находился специальный центр ФСБ, где планировались мероприятия по информацилонным диверсиям против ВСУ. Не исключено, что они имели отношение и к тому видео, которое они запилили в виде речи генерала Залужного. Наверное все этот фейк видели, и мы его повторять не станем.

А то, что накрыли не только дроноводов, но и что-то более жирное, подтверждается той паникой, которая прокатилась по тылам противника настолько, что там даже хотят собрать Совбез ООН по этому поводу. Очевидно, что несколько десятков усопших оболтусов, которые решили стать «операторами дронов», не вызвали бы такой реакции. Потому – ждем комментариев от Генштаба о том, что же там такое удалось подстрелить. Будет интересно.

Блогер Anti-colorados, «Линия обороны»

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