Свободных квартир в Минске становится все меньше 8.11.2023, 15:06

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Что происходит с арендой жилья в столице?

На рынке аренды квартир в Минске падает и спрос, и предложение. А вот с ценами все не так однозначно, свидетельствуют аналитические данные Realt.

Активность на рынке аренды квартир в Минске постепенно падает — количество поисковых запросов типа «снять квартиру в Минске» по сравнению с сентябрем сократилось на 2,5%. Несмотря на падающий спрос, свободных квартир для заселения также сокращается: в октябре снижение составило 10%. Больше всего поредел сегмент 3-комнытных квартир — минус 17%. «Однушек» и «двушек» стало меньше на 8% в обоих случаях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья уменьшился на 13%.

Цены

В октябре динамика арендных ставок отличалась в зависимости от типа квартир. «Однушки» немного выросли в цене, а 2- и 3-комнатные квартиры подешевели на 1,1% и 1,5% соответственно. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — 288 долларов (рост на 0,3%);

2-комнатные квартиры — 365 долларов (снижение на 1,1%);

3-комнатные квартиры — 463 доллара (снижение на 1,5%).

За последние 12 месяцев цены на аренду 1-комнатных квартир в Минске изменились сильнее всего: аренда стала дороже на 4.3%.

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:

Доходность

За прошедший месяц средняя доходность от сдачи квартир в аренду снизилась на 0.12 процентных пунктов. Максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась и составляет 1,5 п.п. Таким образом, сдача квартир в аренду превышает максимальный доход от валютных депозитов в 4 раза.

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